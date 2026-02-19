تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أول اجتماع لـ"مجلس السلام".. ترامب عن لبنان: يجب أن نحلّ المشكلة التي تعتبر صغيرة نسبيا

Lebanon 24
19-02-2026 | 09:39
أول اجتماع لـمجلس السلام.. ترامب عن لبنان: يجب أن نحلّ المشكلة التي تعتبر صغيرة نسبيا
أول اجتماع لـمجلس السلام.. ترامب عن لبنان: يجب أن نحلّ المشكلة التي تعتبر صغيرة نسبيا photos 0
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوفود المشاركة إلى مقر انعقاد "مجلس السلام" في واشنطن، اليوم الخميس، في أول اجتماع للمجلس الذي يرأسه ترامب، وسط تساؤلات لم تُحسم حول مستقبل غزة، وبمشاركة متوقعة لممثلين عن 47 دولة.

ووثّقت الصحافة العالمية الصورة التذكارية الأولى للأعضاء المشاركين في المجلس قبيل انطلاق أعمال القمة.

وفي أول تعليق على الحضور، عبّر متحدث باسم الخارجية الفرنسية عن دهشته لمشاركة المفوضية الأوروبية في اجتماعات "مجلس السلام"، مشيرا إلى أنها "لا تملك تفويضا بالمشاركة فيها". وأضاف المتحدث أن "ينبغي أن يعاد تركيز مجلس السلام على غزة تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، معلنا أن "فرنسا لن تشارك طالما بقي الغموض قائما".

وخلال كلمته أمام المجتمعين، قال ترامب إن "تحقيق السلام صعب لكننا سنصل إليه"، واعتبر أن "هذا يوم كبير ولدينا عدد كبير من القادة يشاركون في اجتماعات مجلس السلام"، مضيفا "سوف نحقق السلام وهذا ما نعمل عليه"، و"السلام سهل لكنه صعب التحقق"، كما قال "أقدر وجود القادة المشاركين في اجتماعات اليوم وعلاقتي معهم طيبة جدا".
 
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران في غضون 10 أيام تقريبا، محذرا في الوقت ذاته من تبعات "سيئة" إذا تعذر إبرام اتفاق مع طهران.

وشدد ترامب على موقفه تجاه الملف النووي الإيراني، قائلا: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في إبرام "اتفاق جيد"، مشيرا إلى أنه عقد بالفعل اجتماعات وصفها بـ "الجيدة" مع الجانب الإيراني.

وعن لبنان، قال: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه.
 
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال توقيع ميثاق
ترامب: يجب أن نحلّ مشكلة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع قادة الدول التي أعلنت انضمامها لـ"مجلس السلام" الذي أعلن عن تشكيله الرئيس ترامب
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر يمثل إسرائيل في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" برئاسة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: الوزير فيدان سيحضر اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن نيابة عن الرئيس أردوغان
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
10:29 | 2026-02-19
Lebanon24
10:25 | 2026-02-19
Lebanon24
10:18 | 2026-02-19
Lebanon24
10:00 | 2026-02-19
Lebanon24
09:37 | 2026-02-19
Lebanon24
09:32 | 2026-02-19
