محاولة اغتيال ترامب تُحبط في فلوريدا

أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي الأحد بأن عناصره قتلوا شخصا مسلحا دخل في شكل غير قانوني حرم مقر إقامة في مارالاغو بفلوريدا.



وكتب المتحدث باسم الجهاز على منصة اكس: "قُتل مسلح بإطلاق النار عليه من جانب عناصر جهاز الخدمة السرية بعدما دخل في شكل غير قانوني في وقت مبكر هذا الصباح المنطقة الأمنية في مارالاغو".



ولم يكن موجودا في مقر إقامته عند وقوع الحادث، وفق ما أفادت "فرانس برس".

