عُيّن قبل أيام.. إسرائيل تقتل رئيس المكتب العسكري الجديد للمرشد

أعلنت وزارة الجيش مقتل أبو بابائيان، الذي قالت إنه عُيّن حديثًا رئيسًا للمكتب العسكري للمرشد ، وذلك بعد أيام من توليه المنصب خلفًا لسلفه الذي قُتل في هجوم سابق. وجاء الإعلان على لسان بعد اجتماع أمني ضم قادة عسكريين واستخباريين كبارًا.



وبحسب البيان ، تلقى خلال الاجتماع تحديثًا استخباريًا أكد مقتل بابائيان، الذي كان مكلفًا بإعادة تنظيم البنية العسكرية المحيطة بالمرشد، فيما اعتبر الوزير أن العملية تعكس قدرة على الوصول إلى أهداف شديدة الحساسية داخل المنظومة .

Advertisement