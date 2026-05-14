وزير أميركي يُحذّر: إيران على بُعد أسابيع من امتلاك يورانيوم صالح لسلاح نووي

حذّر الأميركي كريس رايت من أن أصبحت قريبة بشكل مخيف من إنتاج يورانيوم عالي التخصيب يمكن استخدامه في تصنيع سلاح نووي، مؤكداً أن باتت على بُعد أسابيع قليلة فقط من بلوغ العتبة التقنية اللازمة لذلك.وقال رايت، خلال جلسة استماع أمام الأميركي، إن كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها إيران تضعها على مسافة زمنية قصيرة للغاية من الوصول إلى مستوى التخصيب العسكري، مشيراً إلى أن عملية تحويل المادة إلى سلاح فعلي ما تزال تتطلب مراحل إضافية لاحقة.وأضاف: "هم على بعد عدد قليل من الأسابيع فقط من رفع التخصيب إلى مستوى صالح للأسلحة النووية. لا تزال هناك عملية تسليح بعد ذلك، لكنهم قريبون جداً".