تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران

Lebanon 24
24-05-2026 | 03:11
A-
A+
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت مصادر رفيعة عن غضب داخل إسرائيل، بعد شعور تل أبيب بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب همّش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال المرحلة الأخيرة من المحادثات مع إيران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن إدارة ترامب أبعدت إسرائيل إلى حد كبير عن محادثات الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، حتى إن قادتها كادوا يُمنعون من المشاركة في مسار التفاوض.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، يعود ذلك إلى فشل تقديرات نتنياهو التي قدّمها لترامب، ومفادها أن ضربة أميركية - إسرائيلية مشتركة قد تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.

وأضافت المصادر أن إسرائيل، التي عانت نقصاً في المعلومات من أقرب حلفائها، اضطرت إلى جمع ما توافر لها من معطيات عن الحوار بين واشنطن وطهران عبر علاقاتها مع قادة ودبلوماسيين في المنطقة، إضافة إلى عمليات الرصد داخل إيران.

ورأت المصادر أن تراجع موقع نتنياهو في العلاقة مع ترامب قد تكون له تداعيات كبيرة على إسرائيل، ولا سيما على رئيس الوزراء نفسه، الذي يواجه معركة انتخابية صعبة هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لطالما قدّم نفسه للناخبين الإسرائيليين على أنه قادر على التأثير في ترامب والحفاظ على دعمه. وفي بداية الحرب، قال إنه يتحدث مع الرئيس الأميركي "يومياً تقريباً"، ويتبادل معه الأفكار والنصائح، و"يتخذان القرارات معاً".

وكان نتنياهو قد قاد إسرائيل إلى الحرب في شباط، تحت عنوان وقف مساعي إيران لامتلاك السلاح النووي. ومع الضربات الأولى التي طالت جزءاً كبيراً من بنية الحكم في طهران، بدا أن هدفاً أوسع قد يلوح في الأفق، وهو إسقاط النظام.

لكن عدداً من المقربين من ترامب اعتبروا منذ البداية أن فكرة تغيير النظام الإيراني غير واقعية.

ومع مرور الوقت، بدأت الأولويات الأميركية والإسرائيلية تتباعد، خصوصاً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، وما تبعه من ارتفاع في أسعار النفط، الأمر الذي زاد الضغط على ترامب للقبول بالهدنة. (ارم)

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو لم يكن على توافق مع رأي ترامب بشأن التفاوض مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تهمش حكومة نتنياهو في ما يتعلق بالمحادثات مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يبدّل مسار التفاوض.. محادثات إيران عبر الهاتف
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
من الجنوب إلى الضاحية.. إسرائيل توسّع هامش الخرق وتضغط على مسار التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-24
Lebanon24
08:56 | 2026-05-24
Lebanon24
08:50 | 2026-05-24
Lebanon24
08:42 | 2026-05-24
Lebanon24
08:35 | 2026-05-24
Lebanon24
08:16 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24