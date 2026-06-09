"فصل جديد" من العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية

اتفق الزعيم الكوري كيم يونغ أون والرئيس الصيني شي جينبينغ على توسيع التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والدفاع، وفقاً لما اتفقا عليه خلال القمة في . وذكرت " الشمالية" الرسمية أن الزعيمين اتفقا على بدء "فصل جديد" في العلاقات بين الدولتين.

وفي ختام القمة، قال الرئيس شي جينبينغ إن زيارته الأولى إلى منذ سبعة أعوام أسست لتفاهم أكبر وأكثر شمولاً يؤدي إلى مسار أوضح لتطوير العلاقات. ورد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بأنه اتفق مع ضيفه الصيني على توسيع التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة خلال قمة "فتحت فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين".

وقال شي: "بات التفاهم بين وكوريا الشمالية أكبر وأشمل، كما أصبح مسار التطور المستقبلي أوضح وأكثر تحديداً".

وكان الرئيس الصيني قد وصل بيونغ يانغ الاثنين في زيارة لمدة يومين. وقد تم تجنّب الحساسة، بما فيها البرنامج المثير للجدل لكوريا الشمالية، في البيانات الرسمية من الجانبين. وتعد الصين أهم شريك سياسي واقتصادي لكوريا الشمالية. مع ذلك، عززت الشمالية مؤخراً من علاقاتها مع .