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صحة

ما هي أعراض السلالة الجديدة من "كوفيد-19".. وهل نحن أمام جائحة؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 09:25
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ما هي أعراض السلالة الجديدة من كوفيد-19.. وهل نحن أمام جائحة؟
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن الأكاديمي وعالم الأوبئة ونائب رئيس أكاديمية التربية الروسية غينادي أونيشتشنكو قال إن العَرَض الأساسي للإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا PJ.2.1 هو ألم شديد في الحلق.
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وأوضح الأكاديمي مجيبا عن سؤال موجه إليه حول الأعراض المميزة للسلالة الجديدة، قائلا: "أصبح ألم الحلق هو العَرَض السائد".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أبلغت في وقت سابق عن انتشار السلالة الجديدة من "كوفيد-"19 PJ.2.1 في العالم. ووفقا للمعلومات الواردة من المنظمة، فإن حصة هذه السلالة تتزايد في عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا.
 
وبالإضافة إلى ذلك، سُجّلت حالات فردية للإصابة بالسلالة الجديدة في أوروبا، لكن عددها لا يزال منخفضا حتى الآن. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها تتابع الأوضاع الصحية عن كثب.

وقد أوضحت الدكتورة في العلوم الطبية والطبيبة المختصة بالأمراض المعدية وعالمة الفيروسات إيلينا مالينيكوفا أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا PJ.2.1 قد تختلف عن غيرها بألم شديد في الحلق ووهن أطول بعد المرض. والفئة الرئيسية المعرضة للخطر، حسب الطبيبة، هم كبار السن في عمر 60 عاما وأكثر.

ما هي أعراض النوع الجديد PJ.2.1 من "كوفيد-19"؟

إن الأعراض الناجمة عن الإصابة بـ PJ.2.1 تتشابه إلى حد بعيد مع أعراض الزكام العادي أو العدوى التنفسية الموسمية، وبينها ألم في الحلق، وضعف عام، وما إلى ذلك. ولا يمكن تمييزه عن الإنفلونزا أو العدوى التنفسية الحادة دون اختبار خاص. 

وفي أواخر أكتوبر لم يستبعد علماء الأوبئة احتمال أن يصل PJ.2.1 قريبا إلى روسيا، أو أنه يتداول بالفعل في البلاد مع بقائه غير مُكتشف. ومع ذلك، فإن هذا لا يضمن انتشاره الجماعي لاحقا.

هل ستتسبب السلالة الجديدة من "كوفيد-19" في جائحة؟

في الوقت الحالي يتفق الخبراء على أن PJ.2.1 غير قادر على إحداث جائحة جديدة. وتوجد حاليا العشرات من أنواع "كوفيد-19". ويُصنَّف PJ.2.1، الذي يُطلق عليه أيضا "الطافر الفائق"، ضمن مجموعة SARS-CoV-2.
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