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أفاد تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" الأميركي، أن الجيش الفرنسي بدأ اختبار أرضي جديد مصمم لنقل المعدات والإمدادات العسكرية الثقيلة، بهدف تخفيف الأعباء عن الجنود وتقليل تعرضهم لنيران العدو خلال العمليات الميدانية.وأوضح التقرير الذي ترجمه "لبنان٢٤" أن لواء الصيانة في الجيش الفرنسي تسلّم أول وحدة من ثلاث وحدات روبوتية، خلال تمرين عسكري حمل اسم "DOUMENC" وأُجري بين 7 و11 تشرين الثاني 2026، في خطوة تمثل بداية الاختبارات الميدانية لهذا .وطُوّر الروبوت خلال عام واحد فقط، بالتعاون بين الدفاعية KNDS وشركة FORVIA الفرنسية المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، في إطار توجه فرنسي لتسريع إدخال الأنظمة الروبوتية إلى القوات المسلحة.ويتميز الروبوت، الذي يشبه البغلة العسكرية، بقدرته على نقل قطع الغيار والصناديق والأدوات والمعدات التي يحملها جنود المشاة، عبر تضاريس وعرة، من دون الحاجة إلى وجود سائق على متنه.ثلاثة مستويات للتحكموبحسب التقرير، يعتمد النظام على ثلاثة مستويات تشغيلية متدرجة، تبدأ بالتحكم المباشر بواسطة جهاز تحكم عن بُعد يحمله الجندي.أما المستوى الثاني، فيتيح للمشغّل توجيه الروبوت من مسافة آمنة، بالاستعانة بكاميرات مثبتة عليه تنقل صوراً مباشرة للمحيط.وفي المستوى الثالث، يصبح الروبوت قادراً على التنقل بشكل مستقل ضمن حدود تشغيلية محددة مسبقاً، وفقاً للبنية التقنية التي طورتها شركتا KNDS وFORVIA.وتهدف هذه المراحل إلى تمكين الجنود من استخدام الأنظمة الروبوتية تدريجياً، بدلاً من انتظار تطوير منظومة ذاتية القيادة بالكامل قبل إدخالها إلى الخدمة الميدانية.التكنولوجيا المدنية في خدمة الصناعات العسكريةوأشار التقرير إلى أن التعاون بين KNDS وFORVIA يعكس توجهاً أوروبياً للاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المدنية في تطوير المعدات العسكرية وتسريع إنتاجها.ففي حين توفر KNDS خبرتها في هندسة المركبات العسكرية والروبوتات القتالية، تساهم FORVIA بخبراتها في الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار ودمج الأنظمة داخل المركبات.ويحمل تمرين DOUMENC دلالة تاريخية أيضاً، إذ سُمّي تيمناً بالضابط الفرنسي إيميه دومان، الذي نظم قوافل الإمداد الآلية خلال معركة عام 1916، عبر ما عُرف بـ"الطريق المقدس".نحو أسطول من المركبات الأرضية غير المأهولةولفت التقرير إلى أن الفرنسي وضعت هدفاً طويل الأمد يتمثل في امتلاك وحدات روبوتية جاهزة للقتال بحلول عام 2040، على أن تشكل الروبوتات اللوجستية ووسائل نقل المعدات مرحلة أولى قبل إدخال الأنظمة الأرضية المسلحة.وبالتوازي مع الروبوت الجديد، اختبرت الوحدات الفرنسية خلال عام 2026 منصات أرضية غير مأهولة أخرى، بينها روبوت "Hermione" العامل بالهيدروجين، ومركبات صغيرة مخصصة للاستطلاع الأمامي.ومن المقرر أن تنضم وحدتان إضافيتان من روبوت KNDS وFORVIA إلى لواء الصيانة في الاختبارات المقبلة، بهدف تطوير قدراتهما على التنقل الذاتي ونقل الحمولات في ظروف ميدانية واقعية.