أعلن الجيش عبر "أكس"، مقتل على ندى، الذي قال إنه يشغل منصب الاقتصادية في لحركة ووزير التربية والتعليم في حكومتها بقطاع غزة، خلال استهدافه في منطقة دير البلح الليلة الماضية (الخميس).

وأوضح الجيش، في بيان، أن "أبو ندى كان مسؤولاً عن إدارة البنوك ومنظومة الاستثمارات التابعة لحماس، مشيراً إلى أنه وجّه، من خلال موقعه، الأموال لصالح ما وصفه بـ"الإرهاب" وتعزيز قدرات الحركة، فيما دفع سكان الثمن".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن " على أبو ندى يشكّل ضربة للمنظومة الاقتصادية لحماس ولقدرتها على رسم سياستها الاقتصادية، ويؤثر في قدرتها على الحفاظ على إمكاناتها الاقتصادية وتعزيزها".

وأشار البيان إلى أن " يُعد الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية للحركة، وأعلى سلطة تنفيذية فيها، ويتولى رسم سياساتها في مختلف المجالات، بما يشمل التوجيه التكتيكي لأنشطتها العسكرية".