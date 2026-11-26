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أعلن الجيش الإسرائيلي عبر "أكس"، مقتل على خالد أبو ندى، الذي قال إنه يشغل منصب رئيس الدائرة الاقتصادية في المكتب السياسي لحركة حماس ووزير التربية والتعليم في حكومتها بقطاع غزة، خلال استهدافه في منطقة دير البلح الليلة الماضية (الخميس).
وأوضح الجيش، في بيان، أن "أبو ندى كان مسؤولاً عن إدارة البنوك ومنظومة الاستثمارات التابعة لحماس، مشيراً إلى أنه وجّه، من خلال موقعه، الأموال لصالح ما وصفه بـ"الإرهاب" وتعزيز قدرات الحركة، فيما دفع سكان قطاع غزة الثمن".
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "القضاء على أبو ندى يشكّل ضربة للمنظومة الاقتصادية لحماس ولقدرتها على رسم سياستها الاقتصادية، ويؤثر في قدرتها على الحفاظ على إمكاناتها الاقتصادية وتعزيزها".
وأشار البيان إلى أن "المكتب السياسي لحماس يُعد الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية للحركة، وأعلى سلطة تنفيذية فيها، ويتولى رسم سياساتها في مختلف المجالات، بما يشمل التوجيه التكتيكي لأنشطتها العسكرية".
جيش الدفاع قضى على رئيس الدائرة الاقتصادية في المكتب السياسي ووزير التربية والتعليم في حكومة حماس الإرهابية
⭕️استهدف جيش الدفاع الليلة الماضية (الخميس) المخرب خالد أبو ندى في منطقة دير البلح وقضى عليه، حيث شغل منصب رئيس الدائرة الاقتصادية في المكتب السياسي ووزير التربية والتعليم في المكتب السياسي لحركة حماس الإرهابية في قطاع غزة.
⭕️في إطار منصبه كمسؤول عن حقيبة الاقتصاد، كان أبو ندى قائمًا على إدارة البنوك ومنظومة الاستثمارات التابعة لحماس. وفي إطار هذا المنصب، وجّه الأموال لصالح الإرهاب وتعاظم قدرات حماس، بينما دفع سكان قطاع غزة الثمن.
⭕️يشكّل القضاء عليه ضربة للمنظومة الاقتصادية لحركة حماس الإرهابية ولقدرتها على رسم سياستها الاقتصادية، ما يمسّ بقدرة الحركة على الحفاظ على قدراتها الاقتصادية وتعزيزها.
⭕️يُعد المكتب السياسي لحماس الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية للحركة، كما يُعد أعلى سلطة تنفيذية للحركة في المنطقة. ويتولى المكتب السياسي رسم سياسة الحركة في كافة منظوماتها، بما في ذلك التوجيه التكتيكي للنشاطات العسكرية للحركة.
⭕️تنتشر قوات جيش الدفاع التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة التهديدات في المنطقة.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 26, 2026
جيش الدفاع قضى على رئيس الدائرة الاقتصادية في المكتب السياسي ووزير التربية والتعليم في حكومة حماس الإرهابية
⭕️استهدف جيش الدفاع الليلة الماضية (الخميس) المخرب خالد أبو ندى في منطقة دير البلح وقضى عليه، حيث شغل منصب رئيس الدائرة الاقتصادية في المكتب السياسي ووزير التربية والتعليم في المكتب السياسي لحركة حماس الإرهابية في قطاع غزة.
⭕️في إطار منصبه كمسؤول عن حقيبة الاقتصاد، كان أبو ندى قائمًا على إدارة البنوك ومنظومة الاستثمارات التابعة لحماس. وفي إطار هذا المنصب، وجّه الأموال لصالح الإرهاب وتعاظم قدرات حماس، بينما دفع سكان قطاع غزة الثمن.
⭕️يشكّل القضاء عليه ضربة للمنظومة الاقتصادية لحركة حماس الإرهابية ولقدرتها على رسم سياستها الاقتصادية، ما يمسّ بقدرة الحركة على الحفاظ على قدراتها الاقتصادية وتعزيزها.
⭕️يُعد المكتب السياسي لحماس الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية للحركة، كما يُعد أعلى سلطة تنفيذية للحركة في المنطقة. ويتولى المكتب السياسي رسم سياسة الحركة في كافة منظوماتها، بما في ذلك التوجيه التكتيكي للنشاطات العسكرية للحركة.
⭕️تنتشر قوات جيش الدفاع التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة التهديدات في المنطقة.