23
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
مباشر
عبد الله: الحكومة حاجة ملحة للأنقاذ وإلا ....
00:31 | 2021-10-16
00:31
| منذ 18 دقيقة
بعد إجلاء الشرطة العشرات عن مخيم يساري عشوائي...احتجاجات عنيفة تعم المانيا
00:30 | 2021-10-16
00:30
| منذ 20 دقيقة
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 16 حادث 3 قتلى و 26 جريح
00:29 | 2021-10-16
00:29
| منذ 20 دقيقة
أبرز أخبار لبنان والعالم
22:14 | 2021-10-15
عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الأسبوع المقبل وتبريد الأجواء
16:00 | 2021-10-15
بعد الحديث عن تطور دبلوماسي...الحوار السعودي الإيراني في "الاتجاه الصحيح" ولكن
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
14:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن قوات إيران في سوريا.. هل تراجع وجودها هناك؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن قوات إيران في سوريا.. هل تراجع وجودها هناك؟
12:00 | 2021-10-15
15/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة اجتماعات لميقاتي.. ملف الطيونة أساسي وهذا تم التأكيد عليه
Lebanon 24
سلسلة اجتماعات لميقاتي.. ملف الطيونة أساسي وهذا تم التأكيد عليه
10:59 | 2021-10-15
15/10/2021 10:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
لبنان
قراءة مفاجئة لـ "حزب الله" للاحداث: باعونا لاميركا لاسقاط عقوبات باسيل
Lebanon 24
قراءة مفاجئة لـ "حزب الله" للاحداث: باعونا لاميركا لاسقاط عقوبات باسيل
23:22 | 2021-10-15
15/10/2021 11:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من "ترهيب حزب الله"
Lebanon 24
واشنطن: القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من "ترهيب حزب الله"
22:20 | 2021-10-15
15/10/2021 10:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: "حزب الله" مسؤول وعلى ميقاتي أن يصمد
Lebanon 24
فرنسا: "حزب الله" مسؤول وعلى ميقاتي أن يصمد
22:29 | 2021-10-15
15/10/2021 10:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشاء لجنة تحقيق نيابيّة مخرج ممكن
Lebanon 24
إنشاء لجنة تحقيق نيابيّة مخرج ممكن
22:23 | 2021-10-15
15/10/2021 10:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شكرا لاشتراكك
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
فيديو
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من انطلاقه.. حريق ضخم في قاعة احتفالات مهرجان الجونة (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من انطلاقه.. حريق ضخم في قاعة احتفالات مهرجان الجونة (فيديو)
10:28 | 2021-10-13
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
اليوم
الأسبوع
الشهر
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
04:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
11:38 | 2021-10-15
15/10/2021 11:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
13:57 | 2021-10-15
15/10/2021 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
05:00 | 2021-10-15
15/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
14:00 | 2021-10-12
12/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
03:00 | 2021-10-10
10/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مشهدٌ مريب" على طريق بيروت - الجنوب.. ما القصّة؟
Lebanon 24
"مشهدٌ مريب" على طريق بيروت - الجنوب.. ما القصّة؟
05:17 | 2021-10-10
10/10/2021 05:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أغنى الأبراج والأكثر قدرة على جمع ثروة مادية هائلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه أغنى الأبراج والأكثر قدرة على جمع ثروة مادية هائلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-11
11/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد
Lebanon 24
اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد
14:19 | 2021-10-14
14/10/2021 02:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا عام 2022.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-02
02/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحلام تُحدث ضجة بسبب ملامح وجهها.. والجمهور يعلق: الله ينتقم من الي سوا لها بوتوكس الحواجب (فيديو)
Lebanon 24
أحلام تُحدث ضجة بسبب ملامح وجهها.. والجمهور يعلق: الله ينتقم من الي سوا لها بوتوكس الحواجب (فيديو)
05:00 | 2021-10-02
02/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟
12:24 | 2021-10-04
04/10/2021 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
11:39 | 2021-09-24
24/09/2021 11:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة قديمة تُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وشعر إبطها يعرضها للسخرية!
Lebanon 24
صورة قديمة تُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وشعر إبطها يعرضها للسخرية!
02:00 | 2021-09-21
21/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
بعد إجلاء الشرطة العشرات عن مخيم يساري عشوائي...احتجاجات عنيفة تعم المانيا
Lebanon 24
بعد إجلاء الشرطة العشرات عن مخيم يساري عشوائي...احتجاجات عنيفة تعم المانيا
00:30 | 2021-10-16
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كلينتون يعاني من عدوى مسالك بولية انتشرت لمجرى الدم.. هل من تحسن؟
Lebanon 24
كلينتون يعاني من عدوى مسالك بولية انتشرت لمجرى الدم.. هل من تحسن؟
00:15 | 2021-10-16
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين ترحب بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
الصين ترحب بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي
00:00 | 2021-10-16
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية ترفض تأكيد مشاركة واشنطن في لقاء حول أفغانستان في موسكو
Lebanon 24
الخارجية الأميركية ترفض تأكيد مشاركة واشنطن في لقاء حول أفغانستان في موسكو
23:30 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافة أجنبية
03:30 | 2021-10-15
" تصعيد خطير ومقلق".. هكذا قرأت الصحافة الأجنبية أحداث الأمس
“العراقيون يدفعون الثمن”... واشنطن بوست: لذلك لم تكن نسبة التصويت مرتفعة
Lebanon 24
“العراقيون يدفعون الثمن”... واشنطن بوست: لذلك لم تكن نسبة التصويت مرتفعة
05:30 | 2021-10-14
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست": هل سيحذو بايدن حذو ترامب في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
واشنطن بوست": هل سيحذو بايدن حذو ترامب في الشرق الأوسط؟
03:30 | 2021-10-14
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بريطانيا.. ما مدى قرب بولندا من مغادرة الاتحاد الأوروبي؟
Lebanon 24
بعد بريطانيا.. ما مدى قرب بولندا من مغادرة الاتحاد الأوروبي؟
05:30 | 2021-10-13
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
16/10/2021 07:50:09
لأول مرة منذ 6 أشهر.. بتكوين تتجاوز 60 ألف دولار!
لأول مرة منذ 6 أشهر.. بتكوين تتجاوز 60 ألف دولار!
Lebanon 24
لأول مرة منذ 6 أشهر.. بتكوين تتجاوز 60 ألف دولار!
23:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حاد بأسعار البضائع الصينية.. آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
ارتفاع حاد بأسعار البضائع الصينية.. آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي
16:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء؟
14:18 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الغاز ترتفع في أوروبا
Lebanon 24
أسعار الغاز ترتفع في أوروبا
14:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقات الاقتصادية تزدهر بين تركيا والجزائر
Lebanon 24
العلاقات الاقتصادية تزدهر بين تركيا والجزائر
12:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يستمر في عرقلة الدورة الاقتصادية
Lebanon 24
كورونا يستمر في عرقلة الدورة الاقتصادية
10:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
23:00 | 2021-10-15
رابطة الأندية الإنجليزية تستجيب لمطالب غوارديولا وكلوب
احتفال لاعبي كولومبي بهدف في الوقت القاتل...ولكن هذا ما حصل! (فديو)
Lebanon 24
احتفال لاعبي كولومبي بهدف في الوقت القاتل...ولكن هذا ما حصل! (فديو)
23:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كلوب يتحدث عن "الآثار المحتملة" لبيع نيوكاسل إلى السعودية
Lebanon 24
كلوب يتحدث عن "الآثار المحتملة" لبيع نيوكاسل إلى السعودية
16:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أنس جابر... أول لاعبة تنس عربية تدخل قائمة العشرة الأوائل عالميا
Lebanon 24
أنس جابر... أول لاعبة تنس عربية تدخل قائمة العشرة الأوائل عالميا
14:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
نجمة شهيرة تدعو الأهل لمنع أطفالهم مشاهدة هذا المسلسل
فنون ومشاهير
Lebanon 24
نجمة شهيرة تدعو الأهل لمنع أطفالهم مشاهدة هذا المسلسل
16:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا ماجيك بإطلالة جريئة (صورة)
Lebanon 24
هيفا ماجيك بإطلالة جريئة (صورة)
15:30 | 2021-10-15
15/10/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج تحب الثرثرة والنميمة!
منوعات
Lebanon 24
هذه الأبراج تحب الثرثرة والنميمة!
00:00 | 2021-10-16
16/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2021-10-15
15/10/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ركبوا كاميرات خفية في غرف الفندق وهذا ما قاموا به!
Lebanon 24
ركبوا كاميرات خفية في غرف الفندق وهذا ما قاموا به!
16:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلوب هاوس" يطرح ميزة جديدة مخصصة للموسيقيين
تكنولوجيا وعلوم
Lebanon 24
"كلوب هاوس" يطرح ميزة جديدة مخصصة للموسيقيين
23:00 | 2021-10-15
15/10/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"واتس آب" يطلق عمليات نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف!
Lebanon 24
"واتس آب" يطلق عمليات نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف!
16:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف في نيازك قديمة "أقدم من النظام الشمسي نفسه"
Lebanon 24
إكتشاف في نيازك قديمة "أقدم من النظام الشمسي نفسه"
14:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معتقدات خاطئة حول سرطان الثدي.. تعرّفي إليها
المرأة
Lebanon 24
معتقدات خاطئة حول سرطان الثدي.. تعرّفي إليها
23:00 | 2021-10-15
15/10/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نسليهان أتاغول بالهوت شورت (صورة)
Lebanon 24
نسليهان أتاغول بالهوت شورت (صورة)
16:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري لم تحضر زفاف شقيقها... ووالدها يهاجمها: "أغرتها الأموال والطائرات"
Lebanon 24
ياسمين صبري لم تحضر زفاف شقيقها... ووالدها يهاجمها: "أغرتها الأموال والطائرات"
14:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسبرين لم يعد موصى به لكبار السن
صحة
Lebanon 24
الأسبرين لم يعد موصى به لكبار السن
23:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الفول السوداني وأثره على الإنسان... كل ما تريد معرفته عنه
Lebanon 24
فوائد الفول السوداني وأثره على الإنسان... كل ما تريد معرفته عنه
16:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
03:00 | 2021-10-12
أشهر مصفف شعر لبناني يدخل قريباً القفص الذهبي للمرة الثانية.. هكذا طلب يد حبيبته (صور)
أفراح ومناسبات
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact