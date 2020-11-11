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© Lebanon24
مباشر
باتريك دوريل يهز العصا الحكومية ويحرك الجمود... هل تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال؟
05:44 | 2020-11-12
05:44
| منذ 10 دقائق
عُلم أنّ قياديين في حزب بارز ينقسمون في الرأي حيال كيفية التعاطي مع شخصية حليفة، لا سيما بعد "كشف المستور" إزاء نظرتها للعلاقة مع الحزب (نداء الوطن)
05:06 | 2020-11-12
05:06
| منذ 48 دقيقة
يتردد أنّ مستشاراً سابقاً لمرجعية رئاسية، بصدد التحضير لإطلالات إعلامية جديدة قد ترفع من "دوز" السجال بينه وبين المرجعية (نداء الوطن)
05:05 | 2020-11-12
05:05
| منذ 49 دقيقة
أبرز أخبار لبنان والعالم
05:44 | 2020-11-12
باتريك دوريل يهز العصا الحكومية ويحرك الجمود... هل تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال؟
00:20 | 2020-11-12
لعبة السقوف العالية في لبنان من الترسيم إلى... الحكومة
رغم التخوف من شنه هجمات عسكرية بنهاية ولايته.. أسباب تمنع ترامب من استهداف إيران
Lebanon 24
رغم التخوف من شنه هجمات عسكرية بنهاية ولايته.. أسباب تمنع ترامب من استهداف إيران
23:00 | 2020-11-11
11/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. الإنفلوانزا سيتفشى في 2021 بسبب إجراءات كورونا!
Lebanon 24
تحذير.. الإنفلوانزا سيتفشى في 2021 بسبب إجراءات كورونا!
21:00 | 2020-11-11
11/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة في ثلاجة انتظار التدخل الخارجي... هل دخل لبنان عصر التدويل؟
Lebanon 24
الحكومة في ثلاجة انتظار التدخل الخارجي... هل دخل لبنان عصر التدويل؟
20:30 | 2020-11-11
11/11/2020 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
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لبنان
انقطاع الاتصال
Lebanon 24
انقطاع الاتصال
04:55 | 2020-11-12
12/11/2020 04:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من عدوان ؟
Lebanon 24
هل من عدوان ؟
04:53 | 2020-11-12
12/11/2020 04:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير احتياط
Lebanon 24
تدابير احتياط
04:50 | 2020-11-12
12/11/2020 04:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
150 الفاً؟
Lebanon 24
150 الفاً؟
04:48 | 2020-11-12
12/11/2020 04:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
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فيديو
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
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بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحثوا عنه منذ عقود".. رصد حبار "قرن الكبش" الفريد من نوعه! (فيديو)
Lebanon 24
"بحثوا عنه منذ عقود".. رصد حبار "قرن الكبش" الفريد من نوعه! (فيديو)
18:00 | 2020-11-10
12/11/2020 05:54:58
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الشهر
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
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الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:08 | 2020-11-11
11/11/2020 09:08:58
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Lebanon 24
لبنان على موعد مع منخفض جديد وموجة باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
لبنان على موعد مع منخفض جديد وموجة باردة في هذا الموعد
10:18 | 2020-11-11
11/11/2020 10:18:27
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Lebanon 24
ما هي رمزية الرقم 11:11 لكل برج؟
Lebanon 24
ما هي رمزية الرقم 11:11 لكل برج؟
09:00 | 2020-11-11
11/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة قديمة لجورجينا رزق تشعل المواقع.. أجمل منك ما في
Lebanon 24
صورة قديمة لجورجينا رزق تشعل المواقع.. أجمل منك ما في
09:00 | 2020-11-11
11/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تحذر مواطنيها في لبنان من خطر أعمال إرهابية وعمليات عسكرية في هذه المناطق
Lebanon 24
كندا تحذر مواطنيها في لبنان من خطر أعمال إرهابية وعمليات عسكرية في هذه المناطق
10:08 | 2020-11-11
11/11/2020 10:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لإنتخابات أميركا وترامب.. فهل يصيب هذه المرة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لإنتخابات أميركا وترامب.. فهل يصيب هذه المرة؟ (فيديو)
14:02 | 2020-11-06
06/11/2020 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يكشف مفاجأة غير سارة عن انخفاض الدولار
Lebanon 24
خبير يكشف مفاجأة غير سارة عن انخفاض الدولار
06:41 | 2020-11-05
05/11/2020 06:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
طالب زوجته بالرقص أمام والدته: "ست كبيرة خليها تنبسط"
Lebanon 24
طالب زوجته بالرقص أمام والدته: "ست كبيرة خليها تنبسط"
22:00 | 2020-11-07
07/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 17 عاما على تتويجها ملكة جمال لبنان.. هكذا أصبحت ماري جوزيه حنين
Lebanon 24
بعد 17 عاما على تتويجها ملكة جمال لبنان.. هكذا أصبحت ماري جوزيه حنين
09:00 | 2020-11-08
08/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التوقع.. هل أحرجت ليلى عبد اللطيف ميشال حايك؟
Lebanon 24
في هذا التوقع.. هل أحرجت ليلى عبد اللطيف ميشال حايك؟
09:00 | 2020-11-08
08/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان هيلدا خليفة الأسود في مهرجان الجونة كشف الكثير! (صور)
Lebanon 24
فستان هيلدا خليفة الأسود في مهرجان الجونة كشف الكثير! (صور)
09:00 | 2020-10-25
25/10/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاد المرّ يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية.. من هي العروس؟! (صور)
Lebanon 24
جهاد المرّ يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية.. من هي العروس؟! (صور)
13:30 | 2020-10-21
21/10/2020 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عددها 63.. إليكم القرى والبلدات الجديدة التي يشملها قرار الاقفال
Lebanon 24
عددها 63.. إليكم القرى والبلدات الجديدة التي يشملها قرار الاقفال
17:22 | 2020-10-25
25/10/2020 05:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لإنتخابات أميركا وترامب.. فهل يصيب هذه المرة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لإنتخابات أميركا وترامب.. فهل يصيب هذه المرة؟ (فيديو)
14:02 | 2020-11-06
06/11/2020 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقّعات جديدة: هذا ما ينتظرنا بين تشرين وتشرين.. وماذا عن سعر الدولار؟
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقّعات جديدة: هذا ما ينتظرنا بين تشرين وتشرين.. وماذا عن سعر الدولار؟
13:00 | 2020-10-28
28/10/2020 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
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عربي-دولي
الأردن.. أعمال شغب احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية
Lebanon 24
الأردن.. أعمال شغب احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية
23:53 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيعه اتفاق حول قرة باخ... برلمان أرمينيا يبحث إقالة رئيس وزرائه!
Lebanon 24
بعد توقيعه اتفاق حول قرة باخ... برلمان أرمينيا يبحث إقالة رئيس وزرائه!
23:30 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 5 مهاجرين بغرق قاربهم قبالة ليبيا
Lebanon 24
مقتل 5 مهاجرين بغرق قاربهم قبالة ليبيا
23:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الذرية: إيران ركبت أجهزة طرد مركزي حديثة في نطنز
Lebanon 24
الطاقة الذرية: إيران ركبت أجهزة طرد مركزي حديثة في نطنز
22:30 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
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صحافة أجنبية
12:00 | 2020-11-09
الحكومة ومستقبل لبنان بمهب الريح.. باسيل لن يتأثّر بالعقوبات
"فورين بوليسي" عن بايدن في لبنان: نفط إيران بالسوق ومال بخزائن "حزب الله"؟
Lebanon 24
"فورين بوليسي" عن بايدن في لبنان: نفط إيران بالسوق ومال بخزائن "حزب الله"؟
11:00 | 2020-11-09
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام مصيرية قبل 20 كانون الثاني.. "خدمة أخيرة" من ترامب والحرب "واردة"
Lebanon 24
أيام مصيرية قبل 20 كانون الثاني.. "خدمة أخيرة" من ترامب والحرب "واردة"
13:00 | 2020-11-06
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
العقوبات على باسيل "لم تُحسم بعد".. والحكومة بخطر
Lebanon 24
العقوبات على باسيل "لم تُحسم بعد".. والحكومة بخطر
11:00 | 2020-11-06
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
12/11/2020 05:54:58
أوبك تتوقع الأسوأ.. طلب النفط يتراجع 9.75 مليون برميل يوميا
أوبك تتوقع الأسوأ.. طلب النفط يتراجع 9.75 مليون برميل يوميا
Lebanon 24
أوبك تتوقع الأسوأ.. طلب النفط يتراجع 9.75 مليون برميل يوميا
16:55 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالارقام.. هذه قيمة الموجودات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان واحتياطي الذهب
Lebanon 24
بالارقام.. هذه قيمة الموجودات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان واحتياطي الذهب
13:35 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو
Lebanon 24
الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو
12:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أثر الإعلان عن لقاح لـ"كورونا" على أسهم زوم ومثيلاتها؟
Lebanon 24
كيف أثر الإعلان عن لقاح لـ"كورونا" على أسهم زوم ومثيلاتها؟
10:30 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر التداول بين الدولار والليرة عبر SAYRAFA
Lebanon 24
سعر التداول بين الدولار والليرة عبر SAYRAFA
10:03 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:08 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
23:00 | 2020-11-11
هل يعود حبيب عن قرار اعتزاله.. لأجل الرقم 30!
"برشلونة" يطالب نيمار بـ10 ملايين يورو.. دُفعت له بالخطأ!
Lebanon 24
"برشلونة" يطالب نيمار بـ10 ملايين يورو.. دُفعت له بالخطأ!
21:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غطاس عربي يسعى لدخول التاريخ.. بالبقاء 150 ساعة تحت الماء!
Lebanon 24
غطاس عربي يسعى لدخول التاريخ.. بالبقاء 150 ساعة تحت الماء!
18:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قرار الإقفال.. تأجيل المسابقات الكروية حتى إشعار آخر
Lebanon 24
بسبب قرار الإقفال.. تأجيل المسابقات الكروية حتى إشعار آخر
15:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
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متفرقات
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الرد الأول من عبلة كامل على خبر إصابتها بالسرطان
فنون ومشاهير
Lebanon 24
الرد الأول من عبلة كامل على خبر إصابتها بالسرطان
23:00 | 2020-11-11
11/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد محاكمة محمد وزيري في قضية سرقة أموال هيفا وهبي؟
Lebanon 24
ما جديد محاكمة محمد وزيري في قضية سرقة أموال هيفا وهبي؟
21:00 | 2020-11-11
11/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
11/11/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا الى برغر بايدن!
منوعات
Lebanon 24
تعرفوا الى برغر بايدن!
23:00 | 2020-11-11
11/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... العثور على جمجمة بشرية عمرها مليوني سنة!
Lebanon 24
بالصور... العثور على جمجمة بشرية عمرها مليوني سنة!
21:00 | 2020-11-11
11/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
11/11/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة نقل عسكري أمريكية قابلة للطي!
تكنولوجيا وعلوم
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة نقل عسكري أمريكية قابلة للطي!
23:00 | 2020-11-11
11/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف الآن عن استخدام بصمة الإصبع لفتح الهاتف... إليك السبب!
Lebanon 24
توقف الآن عن استخدام بصمة الإصبع لفتح الهاتف... إليك السبب!
21:00 | 2020-11-11
11/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل 8 ساعات.. "روبوت" لجمع القمامة في الشوارع!
Lebanon 24
يعمل 8 ساعات.. "روبوت" لجمع القمامة في الشوارع!
18:00 | 2020-11-11
11/11/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السمك يزيد فرص حملك
المرأة
Lebanon 24
السمك يزيد فرص حملك
22:00 | 2020-11-11
11/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أشياء لا تهتمي بها أثناء تنشئة طفلك
Lebanon 24
5 أشياء لا تهتمي بها أثناء تنشئة طفلك
18:00 | 2020-11-11
11/11/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي مثيرة بالأبيض.. هذا سعر الفستان
Lebanon 24
نوال الزغبي مثيرة بالأبيض.. هذا سعر الفستان
15:00 | 2020-11-11
11/11/2020 03:00:00
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Lebanon 24
4 مخاطر للنوم بعد تناول الطعام
صحة
Lebanon 24
4 مخاطر للنوم بعد تناول الطعام
23:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. الإنفلوانزا سيتفشى في 2021 بسبب إجراءات كورونا!
Lebanon 24
تحذير.. الإنفلوانزا سيتفشى في 2021 بسبب إجراءات كورونا!
21:00 | 2020-11-11
12/11/2020 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
13:16 | 2020-11-02
أوهانيان تسلمت من نظيرها المصري علم ووثيقة تنظيم "المؤتمر الكشفي العربي"
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