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رسوب 67% من طلاب كلية طب في مصر...الجامعة توضح

Lebanon 24
31-07-2026 | 11:40
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رسوب 67% من طلاب كلية طب في مصر...الجامعة توضح
رسوب 67% من طلاب كلية طب في مصر...الجامعة توضح photos 0
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أثارت نتائج امتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب البشري بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا موجة واسعة من الجدل، بعدما كشفت النتائج عن رسوب نحو 67% من الطلاب، مقابل نسبة نجاح بلغت 33% فقط خلال العام الجامعي الحالي.

وتأتي هذه النتائج في سياق تراجع معدلات النجاح التي شهدتها الكلية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أرجعه مسؤولو الجامعة إلى تفاوت المستويات الأكاديمية للطلاب، إلى جانب تطبيق معايير تقييم صارمة تتوافق مع الضوابط العلمية المعتمدة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد عكاوي، أن ارتفاع نسبة الرسوب لا يعكس وجود أي أخطاء في أعمال التصحيح، وإنما يعبر عن التزام الجامعة الكامل بالمعايير الأكاديمية التي أقرتها لجان القطاع الطبي.

وأوضح أن الدراسة في كليات الطب تتمتع بطبيعة خاصة نظراً لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وسلامتهم، مشدداً على أن الطالب الذي لا يحقق الحد الأدنى من المعارف والمهارات المطلوبة لن يُمنح شهادة التخرج، مهما كانت الضغوط أو الاعتراضات.

وأضاف أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها تخريج أطباء يتمتعون بالكفاءة العلمية والمهنية، ولن تتهاون في منح الدرجات أو الشهادات لمن لا يستوفي متطلبات التأهيل الأكاديمي.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول بالكلية، وفقاً لوسائل إعلام محلية، أن أعمال التصحيح أُجريت بمنتهى الدقة والشفافية بواسطة أعضاء هيئة التدريس، وفق اللوائح المنظمة، مؤكداً أن الامتحانات اعتمدت على أساليب تقييم حديثة تقلل فرص الغش إلى حد كبير، بما يعكس المستوى الحقيقي للطلاب.

وأشار المصدر إلى أن الجامعة ستطبق جميع الإجراءات القانونية واللائحية المقررة بحق الطلاب الراسبين، وفق القواعد المنظمة لمثل هذه الحالات.

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