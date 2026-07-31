ترامب: ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حرباً

أكد الرئيس الأميركي ، أن ما تقوم به ضد ، هو عملية عسكرية لا حربا، فإيران لم تعد لديها قوات بحرية وتم على قدرات إطلاقها للمسيرات".

وقال إن تعرضت لضربات ساحقة، لكنها لا تزال تمتلك بعض القدرات. وأكد أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، معتبراً أنه "لو حصلت عليه فسيمسح ". وأشار إلى أن إيران تريد دائماً التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع ، لكنه قال: "أفقد ثقتي في الإيرانيين لأنهم يكذبون".

وأوضح أن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وجاي دي ، وماركو روبيو يشاركون في محادثات متعلقة بإيران.

وانتقد ترامب أسلوب التفاوض ، قائلاً إن "طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون سبع ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق".

وختم بالقول إن إيران "ستقول في مرحلة ما إنها لم تعد تستطيع تحمل القصف الأميركي".