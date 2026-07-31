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عربي-دولي

ترامب: ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حرباً

Lebanon 24
31-07-2026 | 12:33
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ترامب: ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حرباً
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن ما تقوم به واشنطن ضد ايران، هو عملية عسكرية لا حربا، فإيران لم تعد لديها قوات بحرية وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات".

وقال إن إيران تعرضت لضربات ساحقة، لكنها لا تزال تمتلك بعض القدرات. وأكد ترامب أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، معتبراً أنه "لو حصلت عليه فسيمسح الشرق الأوسط". وأشار إلى أن إيران تريد دائماً التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه قال: "أفقد ثقتي في الإيرانيين لأنهم يكذبون".

وأوضح أن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وجاي دي فانس، وماركو روبيو يشاركون في محادثات متعلقة بإيران.

وانتقد ترامب أسلوب التفاوض الإيراني، قائلاً إن "طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون سبع ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق".

وختم بالقول إن إيران "ستقول في مرحلة ما إنها لم تعد تستطيع تحمل القصف الأميركي".

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