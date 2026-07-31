توقعات بارتفاع كبير في أسعار iPhone 18 Pro

تستعد شركة "أبل" لإطلاق سلسلة هواتف 18 Pro، وسط توقعات بزيادة ملحوظة في الأسعار مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث تشير تقديرات حديثة إلى أن السعر الابتدائي قد يصل إلى نحو 1,399 دولارًا.

وكانت صحيفة " " قد توقعت الشهر الماضي، عقب تحذيرات أبل من زيادات محتملة في أسعار منتجاتها، أن يبدأ سعر هاتف iPhone 18 Pro من هذا المستوى، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف المكونات، بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي، وسعات التخزين، ونظام الكاميرا الجديد.

وتعززت هذه التوقعات بعد أن كشف المحلل عن تقديراته الخاصة لأسعار هواتف السلسلة المقبلة، والتي جاءت متقاربة مع التوقعات السابقة، وفق تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في .

وبحسب مذكرة بحثية اطلع عليها الموقع، يتوقع بو أن ترتفع أسعار طرازي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بما يتراوح بين 250 و300 دولار مقارنة بالأجيال السابقة.

وبناءً على هذه التقديرات، قد يتراوح سعر iPhone 18 Pro بين 1,349 و1,399 دولارًا، فيما قد يصل سعر iPhone 18 Pro Max إلى ما بين 1,449 و1,499 دولارًا.

ويُرجع التقرير هذه الزيادة المحتملة إلى ارتفاع تكلفة مكونات رئيسية، من بينها شريحة A20 Pro وذاكرة LPDDR5X ووحدات تخزين NAND، مع توقعات بأن تتحمل أبل تكاليف أعلى بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي بالنسبة لبعض هذه المكونات.

ورغم أن الشركة كان بإمكانها تقليص هوامش أرباحها للحفاظ على أسعار أقل، فإن توجهها الأخير نحو رفع أسعار بعض المنتجات يجعل انتقال جزء من ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين احتمالًا أكبر.

ومع استمرار ارتفاع أسعار المكونات، تشير التوقعات إلى أن أبل قد تحافظ على هوامش أرباحها المعتادة عبر رفع أسعار هواتفها الجديدة، ليصبح سعر iPhone 18 Pro قريبًا من حاجز 1,400 دولار.