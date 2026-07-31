لقاء بين وزير الخارجية الاماراتي ونظيره البريطاني في لندن

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بحث الشيخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية، عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، إد ميليباند، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين.
وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى العمل مع إد ميليباند لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يحقق الخير والازدهار لشعبيهما.
وأكد خلال اللقاء عمق العلاقات الإماراتية البريطانية، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات.
كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و إد ميليباند، خلال اللقاء، مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام، وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.