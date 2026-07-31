بعد أزمة سبتة...هكذا علّقت البرتغال

، أن سلطات بلاده تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على منافذها الحدودية البرية والبحرية الجنوبية بعد أزمة تدفق المهاجرين إلى منطقة سبتة .

وقال خلال زيارة ميدانية، إن "ثمة أسبابا تدعو إلى تعزيز وجود في مراقبة الحدود" البرية والبحرية، وخصوصا "في جنوب" .

وأدلى رئيس الحكومة بهذا الموقف في إطار تعليقه على تدفق مهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال ، قدّرت السلطات المحلية عددهم في الأيام القليلة المنصرمة بنحو 60 ألفا، قبل أن تعلن في وقت لاحق الجمعة أن أكثر من 48 ألفا عادوا أدراجهم.

وقال مونتينيغرو "لا أعتقد أن ثمة أسبابا لاتخاذ تدابير بتعليق قواعد فضاء شنغن".

وإذ أقرّ بأن "الوضع خطير"، شدّد على أن "ثمة آليات لإعادة الوضع إلى طبيعته بطريقة مضبوطة".