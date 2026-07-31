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عربي-دولي

الخارجية السعودية: نرحب بإعلان ترامب الاتفاق التاريخي لنزع السلاح في غزة

Lebanon 24
31-07-2026 | 16:52
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الخارجية السعودية: نرحب بإعلان ترامب الاتفاق التاريخي لنزع السلاح في غزة
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أعربت وزارة الخارجية السعودية  عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة.
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وأثنى بيان الخارجية السعودية على "قيادة الرئيس ترامب والتزامه الثابت، اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي".

وقالت الوزارة في بيان: "تعبّر المملكة عن تقديرها لكل من مصر، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأميركية، ومجلس السلام، وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز".

وأَضافت أن المملكة تجدد التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2803، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، كما تشدد على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها.

وأشارت السعودية إلى تأكيد أهمية الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار دون عوائق للشعب الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الخارجية تأكيد المملكة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثلان أساساً لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة، ولضمان تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين.

وشددت المملكة على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق منطلقاً لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يحقق التعايش السلمي بين دولة فلسطين وإسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل.

وأكدت أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع وتؤسس لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار المشترك لجميع شعوب المنطقة.
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