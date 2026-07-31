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تعازي ووفيات

سهام سعد الدين خالد

Lebanon 24
31-07-2026 | 22:30
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انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا الغالية

سهام سعد الدين خالد

ارملة المرحوم محمد عبد الكريم مملوك
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أولادها: غسان زوجته راندا عويني ومازن زوجته راما دبوس وطارق زوجته لارا دردريان

يصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الجمعة الموافق ٣١ تموز ٢٠٢٦ في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرج.

تقبل التعازي يومي الاحد والاثنين الواقع في ٢ و٣ آب ٢٠٢٦ للرجال والنساء من الساعة الثالثة بغد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً في فندق راديسون بلو – Dunes Center – فردان – الطابق الأول.

الراضون بقضاء الله وقدره آل مملوك، خالد، عويني، دبوس، دردريان، حجار والشيخ وانسباؤهم.
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