توقيف ممول بارز لـحماس.. منظمة خيرية في قلب الاتهام

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ووجهت الوزارة إلى حسنة، البالغ 45 عاماً، ثلاث تهم هي التآمر لتقديم دعم مادي للحركة، والتآمر لتمويل الإرهاب، وتمويل الإرهاب، وتصل العقوبة القصوى لكل منها إلى السجن 20 عاماً.وبحسب لائحة الاتهام، استغل حسنة منصبه مديراً عالمياً لمنظمة "شام" الخيرية المسجلة في بريطانيا، للتنسيق مع قيادات في "حماس" وإيصال أموال وغذاء وإمدادات إلى تحت غطاء العمل الإنساني.وتزعم السلطات الأميركية أنه نسّق منذ عام 2023 مع عضو في "حماس" غازي حمد، لتسليم مبالغ نقدية وشراء إمدادات ونقلها ومناطق أخرى إلى غزة، قبل تخزينها وتوزيعها وفق قوائم محددة.كما تتهمه بإخفاء الوجهة الحقيقية للمساعدات، عبر تصويرها بطريقة لا تكشف مواقع المستودعات أو الجهات التي تسيطر عليها.ووفق البيانات المقدمة إلى السلطات ، ارتفعت إيرادات منظمة "شام" من نحو 41.8 مليون دولار في السنة المالية 2023 إلى 81.56 مليوناً في 2024، فيما أعلنت إنفاق نحو 91 مليون دولار على أنشطة خيرية خلال السنة المالية المنتهية في 31 2025.وقالت وزارة العدل إن توقيف حسنة يأتي ضمن جهود تفكيك شبكات التمويل الدولية التي تتهمها بدعم "حماس" تحت ستار العمل الخيري. (العين الاخبارية)