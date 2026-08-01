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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" توقف ميزة صور ذكاء اصطناعي في "Earth" بعد يوم واحد من إطلاقها

Lebanon 24
01-08-2026 | 00:15
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غوغل توقف ميزة صور ذكاء اصطناعي في Earth بعد يوم واحد من إطلاقها
غوغل توقف ميزة صور ذكاء اصطناعي في Earth بعد يوم واحد من إطلاقها photos 0
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أعلنت شركة Google التابعة لـAlphabet، الجمعة، أنها بدأت التراجع عن ميزة جديدة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي داخل Google Earth، بعد يوم واحد فقط من إطلاقها، وذلك بعدما شارك مستخدمون صوراً بدت وكأنها تخالف سياسات الشركة.
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وبحسب Reuters، كانت الميزة تعمل بنموذج الذكاء الاصطناعي Nano Banana 2، وتتيح للمستخدمين إنشاء صور واقعية بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي والمشاهد ثلاثية الأبعاد في Google Earth، عبر كتابة وصف نصي لأي موقع في العالم.

لكن الأداة أثارت انتقادات سريعة بسبب مخاطر التضليل، إذ يمكن استخدامها لإنشاء مشاهد غير حقيقية فوق صور واقعية لمعالم ومواقع شهيرة، ما قد يجعل الصور المزيفة أكثر إقناعاً للمتلقين.

وقالت Google في منشور على منصة "إكس": "رأينا متخصصين في المجال الجغرافي يستخدمون هذه الميزة لأغراض مفيدة، لكننا رأينا أيضاً أشخاصاً يشاركون لقطات شاشة لصور مولدة يبدو أنها تنتهك سياساتنا".

وأضافت الشركة أنها أوقفت الميزة مؤقتاً بينما تعمل على وضع ضوابط حماية أقوى.

ولم تحدد Google طبيعة الصور التي اعتبرتها مخالفة، لكنها أوضحت أن هذه الصور لا تظهر داخل تجربة Google Earth الرئيسية، وأنها تحمل علامة مائية تشير إلى أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، لكنها تضطر في حالات متزايدة إلى تعديل بعض الميزات أو تقييدها أو إيقافها مؤقتاً بسبب إساءة الاستخدام، أو مخاطر التضليل، أو المخاوف المرتبطة بالسياسات الداخلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت Meta ميزة Muse Image، التي كانت تتيح للمستخدمين توليد صور باستخدام حسابات عامة على Instagram، بعدما واجهت انتقادات واسعة تتعلق بالخصوصية، بينها اعتراضات من نقابة في هوليوود.

 
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