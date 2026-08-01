اللقب يصل إلى غزير.. الحكمة أمام الفرصة الأخيرة والرياضي يريد الحسم

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بدأ الرياضي السلسلة بالفوز 92-89، وردّ الحكمة بنتيجة 101-96. وعاد الفريق الأصفر ليتقدّم بعد حسم المباراة الثالثة 87-85، قبل أن يعادل الحكمة السلسلة بفوز واضح 90-78. وفي المواجهة الخامسة، استعاد الرياضي الأفضلية بانتصار 99-86 في .الرقم الأبرز قبل اللقاء السادس أن أياً من الفريقين لم يخسر على أرضه. الرياضي حقق انتصاراته الثلاثة في المنارة، فيما فاز الحكمة بمباراتيه في . وهذا يمنح الفريق الأخضر فرصة حقيقية لإعادة السلسلة إلى التعادل، لكنه يضعه أيضاً أمام ضرورة الحفاظ على أفضلية الملعب للمرة الثالثة.كما تغيّر شكل المواجهات خلال المباراتين الأخيرتين. المباريات الثلاث الأولى حُسمت بفوارق 3 و5 ونقطتين، بينما فاز الحكمة في الرابعة بفارق 12 نقطة، وردّ الرياضي في الخامسة بفارق 13 نقطة. ويكشف ذلك أن الفريق الذي يفرض إيقاعه مبكراً بات قادراً على الاحتفاظ بأفضليته حتى النهاية.يدخل الرياضي المباراة بعد أقوى انتصاراته في السلسلة، مستفيداً من تسجيل كوات نوي 28 نقطة. في المقابل، لم تكن النقاط الـ36 التي أحرزها ديشاوندر ، إلى جانب 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، كافية لإنقاذ الحكمة في المباراة الخامسة.بالنسبة إلى الحكمة، المطلوب لا يقتصر على تألق لاعب واحد، بل منع الرياضي من الوصول مجدداً إلى حدود المئة نقطة وتفادي فترات التراجع التي سمحت له بتوسيع الفارق. أما الرياضي، فسيدخل بأعصاب أهدأ، لأنه يملك فرصة ثانية في المنارة إذا خسر.المباراة السادسة، المقررة عند التاسعة والنصف مساء السبت في غزير، ستحدد ما إذا كانت أفضلية الأرض ستبقى في هذه السلسلة، أم أن الرياضي سيحقق أول فوز خارج ملعبه ويُنهي النهائي.