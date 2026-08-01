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لبنان

اللقب يصل إلى غزير.. الحكمة أمام الفرصة الأخيرة والرياضي يريد الحسم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-08-2026 | 11:00
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اللقب يصل إلى غزير.. الحكمة أمام الفرصة الأخيرة والرياضي يريد الحسم
اللقب يصل إلى غزير.. الحكمة أمام الفرصة الأخيرة والرياضي يريد الحسم photos 0
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تصل سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة السلة إلى مباراتها السادسة، مساء السبت، بعدما تقدّم الرياضي على الحكمة بنتيجة 3-2. المواجهة تحمل خيارين واضحين: فوز الرياضي يعني الاحتفاظ باللقب، بينما يحتاج الحكمة إلى الانتصار لفرض مباراة سابعة وفاصلة.
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بدأ الرياضي السلسلة بالفوز 92-89، وردّ الحكمة بنتيجة 101-96. وعاد الفريق الأصفر ليتقدّم بعد حسم المباراة الثالثة 87-85، قبل أن يعادل الحكمة السلسلة بفوز واضح 90-78. وفي المواجهة الخامسة، استعاد الرياضي الأفضلية بانتصار 99-86 في المنارة.
الرقم الأبرز قبل اللقاء السادس أن أياً من الفريقين لم يخسر على أرضه. الرياضي حقق انتصاراته الثلاثة في المنارة، فيما فاز الحكمة بمباراتيه في غزير. وهذا يمنح الفريق الأخضر فرصة حقيقية لإعادة السلسلة إلى التعادل، لكنه يضعه أيضاً أمام ضرورة الحفاظ على أفضلية الملعب للمرة الثالثة.
 
كما تغيّر شكل المواجهات خلال المباراتين الأخيرتين. المباريات الثلاث الأولى حُسمت بفوارق 3 و5 ونقطتين، بينما فاز الحكمة في الرابعة بفارق 12 نقطة، وردّ الرياضي في الخامسة بفارق 13 نقطة. ويكشف ذلك أن الفريق الذي يفرض إيقاعه مبكراً بات قادراً على الاحتفاظ بأفضليته حتى النهاية.
 
يدخل الرياضي المباراة بعد أقوى انتصاراته في السلسلة، مستفيداً من تسجيل كوات نوي 28 نقطة. في المقابل، لم تكن النقاط الـ36 التي أحرزها ديشاوندر واشنطن، إلى جانب 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، كافية لإنقاذ الحكمة في المباراة الخامسة.
 
بالنسبة إلى الحكمة، المطلوب لا يقتصر على تألق لاعب واحد، بل منع الرياضي من الوصول مجدداً إلى حدود المئة نقطة وتفادي فترات التراجع التي سمحت له بتوسيع الفارق. أما الرياضي، فسيدخل بأعصاب أهدأ، لأنه يملك فرصة ثانية في المنارة إذا خسر.
 
المباراة السادسة، المقررة عند التاسعة والنصف مساء السبت في غزير، ستحدد ما إذا كانت أفضلية الأرض ستبقى القاعدة في هذه السلسلة، أم أن الرياضي سيحقق أول فوز خارج ملعبه ويُنهي النهائي.
 
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