تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

600 خبير ومنهج جديد.. التربية تبدأ التحضير للتطبيق التدريجي

Lebanon 24
01-08-2026 | 04:46
A-
A+
600 خبير ومنهج جديد.. التربية تبدأ التحضير للتطبيق التدريجي
600 خبير ومنهج جديد.. التربية تبدأ التحضير للتطبيق التدريجي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد المركز التربوي للبحوث والإنماء أول لقاء حواري حول منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التطبيق التجريبي والتدريجي.
Advertisement

وشارك في اللقاء، الذي أقيم في سن الفيل، ممثلون عن وزارة التربية والمركز التربوي وروابط المعلمين والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ولجان الأهل ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب خبراء شاركوا في إعداد المناهج.

وأكدت رئيسة المركز التربوي هيام إسحق أن تطوير المناهج استند إلى الشراكة الوطنية، وشارك فيه أكثر من 600 خبير خلال مراحله المختلفة، مهنئة الأسرة التربوية بصدور المرسوم رقم 3445 بتاريخ 15 تموز 2026 الخاص بالمنهاج الجديد.

من جهتها، اعتبرت كرامي أن إقرار المنهاج يمثل محطة أساسية في تطوير التعليم في لبنان، وعرضت قرار تشكيل هيئة الإشراف على تطبيقه.

وأوضحت أن الهيئة ستتولى إعداد الأدلة والمعايير، ووضع خطط تدريب المعلمين، ومواكبة التطبيق التجريبي والتدريجي، إضافة إلى متابعة التنفيذ وتقييمه.

وقدمت إسحق عرضاً حول تاريخ المناهج في لبنان وأسباب تطويرها ومراحل إعدادها، إلى جانب السلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية وخطة التطبيق.

كما شرح مستشار وزيرة التربية عدنان الأمين أبرز مواد المرسوم والآليات التنظيمية المعتمدة، قبل اختتام اللقاء بنقاش تناول الهواجس والأسئلة المتعلقة بتنفيذ المنهاج الجديد.
مواضيع ذات صلة
القوات الأميركية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 23:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في إطار خطة لإعادة انتشار قواتها.. القوات الأميركية تبدأ انسحاباً تدريجياً من كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 23:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب كندا للسيدات يبدأ تحضيراته نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 23:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
55 قتيلا وأكثر من 600 جريح بالهجمات الأميركية الأخيرة على ايران
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 23:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسات التعليمية

الشراكة الوطنية

المركز التربوي

هيئة الإشراف

سن الفيل

من جهته

التربوي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:44 | 2026-08-03
Lebanon24
15:11 | 2026-08-03
Lebanon24
14:55 | 2026-08-03
Lebanon24
14:20 | 2026-08-03
Lebanon24
14:08 | 2026-08-03
Lebanon24
13:57 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24