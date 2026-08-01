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عربي-دولي

"المنطقة على وشك الانفجار!".. هذا ما قيل في إسرائيل عن "حرب إيران"

Lebanon 24
01-08-2026 | 13:18
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المنطقة على وشك الانفجار!.. هذا ما قيل في إسرائيل عن حرب إيران
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نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي قوله أن "التوترات بلغت مستويات قياسية، والوضع على وشك الانفجار".
 
ووفقًا للمصدر، تُقدّر إسرائيل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أقرب من أي وقت مضى إلى شنّ هجوم كبير على إيران، لكن الأمر ليس مؤكدًا بعد".
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وحسب القناة، رفعت إسرائيل حالة التأهب، حيث قال المصدر: "يُقدر أن ترامب لم يقرر بعد نطاق الهجوم، وليس من المعروف ما إذا كان يريد إسرائيل معه في المرحلة الأولى أم لا".

وأضاف المصدر أن ترامب يعتقد أن المفاوضات "مضيعة للوقت" وأنه "غاضب ومستاء ومحبط".
 
ووفقًا للمصدر نفسه، "يدعم السيناريو الذي عُرض على الرئيس في البيت الأبيض التقييم الإسرائيلي بأن هجومًا كبيرًا وموجهًا على منشآت الطاقة قد يؤدي إلى الإطاحة بالنظام. ويمكن توجيه مثل هذا الهجوم القوي في الوقت المناسب، ولن يؤدي بالضرورة إلى "حرب طاقة" ترفع الأسعار. فهذه منشآت محددة قد يكون لها تأثير كبير على العامة".

وأضاف المصدر نفسه: "لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيلجأ إلى هذا الخيار أم سيُطيل أمد الحصار حتى انتخابات التجديد النصفي. المسألة ليست مسألة "هل" بل "متى". تشير كل الدلائل إلى أنه لا خيار أمام ترامب سوى المضي في هذا الاتجاه".

وحسب القناة الاسرائيلية، يبدو أن ترامب قد يفضل عدم إشراك إسرائيل في الهجوم الأولي على إيران. مع ذلك، تتوقع إسرائيل أن يؤدي هجوم أميركي كبير على الأرجح إلى رد إيراني وانضمام إسرائيل إلى الحملة.

وفي وقت سابق من اليوم، وسّعت الولايات المتحدة نطاق تحذيرها ليشمل جميع مواطنيها في الشرق الأوسط. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا للأميركيين في المنطقة، تدعو فيه إلى مزيد من الحذر واليقظة، والاستعداد لإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي. كما أوصت الوزارة الأميركيين في المنطقة بالتفكير في المغادرة أو الاستعداد لها في حال تصاعد التوتر.

في غضون ذلك، ردّ محمد مخبر، مستشار المرشد الأعلى الإيراني خامنئي، على تهديدات ترامب قائلاً: "أنتم تحسبون وفقاً لمعادلات عسكرية، أما نحن فنرد وفقاً لمنطق التاريخ. إن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية ستؤدي مباشرةً إلى إحداث تصدعات جيولوجية بُنيت عليها هيمنتكم على مدى 250 عاماً. وعندما تنهار أركان هذا النظام، لن يبقى مركز قيادة ولا سوق للسرقة".
 
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