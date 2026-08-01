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فنون ومشاهير

منتجون أبلغوها أنها غير مطلوبة في الخليج.. ممثلة لبنانية: "رح نغنّي بلكي بيجينا الدور" (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2026 | 13:33
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منتجون أبلغوها أنها غير مطلوبة في الخليج.. ممثلة لبنانية: رح نغنّي بلكي بيجينا الدور (فيديو)
منتجون أبلغوها أنها غير مطلوبة في الخليج.. ممثلة لبنانية: رح نغنّي بلكي بيجينا الدور (فيديو) photos 0
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كشفت الممثلة اللبنانية نادين الراسي أنها لن تشارك في أي مسلسل خلال موسم رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها تواصل حالياً تقديم عرضها المسرحي.

واعتبرت الراسي أن الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام في لبنان رغم الظروف الصعبة تعكس وجهه الحقيقي، مؤكدة أن "الثورة تولد من رحم الأحزان".

كما أعلنت استعدادها لتنفيذ مشروع وصفته بـ"الجديد والقديم"، يتمثل في إطلاق أغنية بصوتها، موضحة أنها تواصلت مع الشاعر والملحن علي المولى، وقالت: "رح نغنّي".

وأضافت أن منتجين سبق أن أبلغوها بأنها ليست مطلوبة لدى المحطات العربية في الخليج لأنها لا تغني، لتعلق: "رح نغنّي بلكي بيجينا الدور".

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