اشترت أول بطاقة يانصيب في حياتها.. فربحت هذا المبلغ الكبير!

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وبحسب People، توقفت كاهلا جيفريز، وهي من مدينة غاستونيا، في متجر Will’s Store على طريق Hickory Grove Road خلال تعبئة الوقود، قبل أن تلاحظ بطاقة خدش لفتت انتباهها وتقرر شراءها من باب التجربة.وقالت جيفريز، وفق بيان North Carolina Education Lottery، إن تلك البطاقة تحديداً "لفتت نظرها".وكانت البطاقة من لعبة $100,000 Cash Payday، وتبين لاحقاً أنها رابحة بالجائزة الكبرى البالغة 100 ألف دولار.وعندما أدركت ما حدث، قالت جيفريز إنها لم تستطع تصديق النتيجة، مضيفة: "لم أكن أظن أنني أقرأها بشكل صحيح".وتوجهت المرأة إلى في 24 للمطالبة بجائزتها، وحصلت على 72,018 دولاراً بعد اقتطاع الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية.وقالت جيفريز إنها تخطط لاستخدام جزء من المال لشراء سيارة، والاحتفاظ بالباقي لمساعدتها في الدراسة.وكانت لعبة $100,000 Cash Payday قد انطلقت في آذار، مع 80 جائزة كبرى بقيمة 100 ألف دولار لكل منها. وحتى 24 تموز، بقيت 58 جائزة من هذه الفئة من دون مطالبة، وفق بيانات اليانصيب في كارولاينا الشمالية.وتعيد القصة التذكير بأن الحظ قد يظهر أحياناً في أبسط اللحظات، حتى خلال توقف سريع عند محطة وقود.