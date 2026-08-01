بالفيديو.. هذا ما تمنته والدة وائل كفوري لابنها

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عبّرت والدة الفنان وائل كفوري عن فخرها بنجلها خلال حفله في "الفوروم دو بيروت"، قائلة: "الله يحميه، وأنا فخورة به"، ومتمنيةً أن يبقى بكامل صحته وهمته.
وكان كفوري قد أدى التحية للجيش اللبناني بعد تقديم أغنية "أنا رايح بكرا عالجيش"، احتفالاً بعيد الجيش، أمام نحو 6000 شخص توافدوا من لبنان ودول عربية مجاورة.
ويتجدد لقاء كفوري مع جمهوره في حفل ثانٍ مساء غد على المسرح نفسه.
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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)