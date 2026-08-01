جلسة تشريعية قبل منتصف آب لحسم العفو وإقرار إصلاح المصارف

من المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل حركة ناشطة في اطار استكمال التحضير لجلسة تشريعية للمجلس النيابي ينتظر عقدها في الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل، وقبل منتصف شهر اب الجاري موعد انتهاء المفتوحة للمجلس.

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ويبرز على جدول اعمال الجلسة المرتقبة، حسب المصادر، قوانين: اصلاح المصارف، العفو العام وتخفيض بصورة استثنائية، الغاء عقوبة الاعدام، واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين.





ومن المقرر أن يرأس رئيس غدا جلسة ختامية للجنة من أجل انجاز الملحق لقانون اصلاح المصارف الذي انجزت دراسته يوم الخميس الماضي.



واكد كنعان أن اللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين خصوصا لناحية الربط بين قانون اصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي (الفجوة المالية) الذي تدرس الحكومة تعديلات جديدة على مشروعها.



ومن المتوقع ان يعد كنعان تقرير اللجنة عن درس وانجاز قانون اصلاح المصارف خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون جاهزا امام للمجلس في الجلسة التشريعية المرتقبة.



مقترحات العفو



وكتبت "الديار": تزور اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السُنة قبل ظهر غد لاطلاع رئيس المجلس على ما توصل اليه الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها عليه.



وقال مصدر نيابي في اللجنة ان العناوين الرئيسية لاقتراحات اجتماع النواب السُنة تتضمن اولا اقتراح صياغة معينة في قانون الغاء عقوبة الاعدام بطريقة لا تؤثر سلبا على قانون العفو ورفع المظلومية عن الكثير من السجناء المحكومين او الموقوفين.

وكان تردد منذ الجلسة التشريعية السابقة ان الاقتراح يقضي بالغاء كلمة المشددة لحكم الاشغال المؤبدة.



وتتضمن اقتراحات النواب السُنة ايضا بخصوص الحق الشخصي بان لا يكون مفتوحا وان يرتبط بطبيعة الجرائم، مع تعريف واضح للجرائم العادية والشنيعة، ووضع جدول يحدد الجرائم الشنيعة مثل الاغتصاب، والاعتداء على الأطفال، وجرائم القتل العمد وغيرها.



كذلك، تتضمن الاقتراحات اخلاء سبيل الموقوفين لاكثر من 12 سنة بشكل غير مشروط.



وأوضح المصدر لـ"الديار" ان الصيغة المقترحة على قانون الغاء عقوبة الاعدام تفتح الباب لاعتماد تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في قانون العفو الى 17 سنة سجنية.