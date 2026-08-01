تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جلسة تشريعية قبل منتصف آب لحسم العفو وإقرار إصلاح المصارف

Lebanon 24
01-08-2026 | 23:12
A-
A+

جلسة تشريعية قبل منتصف آب لحسم العفو وإقرار إصلاح المصارف
جلسة تشريعية قبل منتصف آب لحسم العفو وإقرار إصلاح المصارف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل حركة ناشطة في اطار استكمال التحضير لجلسة تشريعية للمجلس النيابي ينتظر عقدها في الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل، وقبل منتصف شهر اب الجاري موعد انتهاء الدورة المفتوحة للمجلس.
Advertisement
 

ويبرز على جدول اعمال الجلسة المرتقبة، حسب المصادر، قوانين: اصلاح المصارف، العفو العام وتخفيض العقوبات بصورة استثنائية، الغاء عقوبة الاعدام، واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين.


ومن المقرر أن يرأس رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان غدا جلسة ختامية للجنة من أجل انجاز الملحق لقانون اصلاح المصارف الذي انجزت دراسته يوم الخميس الماضي.
 

واكد كنعان أن اللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين خصوصا لناحية الربط بين قانون اصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي (الفجوة المالية) الذي تدرس الحكومة تعديلات جديدة على مشروعها.
 

ومن المتوقع ان يعد كنعان تقرير اللجنة عن درس وانجاز قانون اصلاح المصارف خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون جاهزا امام الهيئة العامة للمجلس في الجلسة التشريعية المرتقبة.
 

مقترحات العفو

وكتبت "الديار": تزور اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السُنة قبل ظهر غد عين التينة لاطلاع رئيس المجلس نبيه بري على ما توصل اليه الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها عليه.
 

وقال مصدر نيابي في اللجنة ان العناوين الرئيسية لاقتراحات اجتماع النواب السُنة تتضمن اولا اقتراح صياغة معينة في قانون الغاء عقوبة الاعدام بطريقة لا تؤثر سلبا على قانون العفو ورفع المظلومية عن الكثير من السجناء المحكومين او الموقوفين.
وكان تردد منذ الجلسة التشريعية السابقة ان الاقتراح يقضي بالغاء كلمة المشددة لحكم الاشغال المؤبدة.
 

وتتضمن اقتراحات النواب السُنة ايضا بخصوص الحق الشخصي بان لا يكون مفتوحا وان يرتبط بطبيعة الجرائم، مع تعريف واضح للجرائم العادية والشنيعة، ووضع جدول يحدد الجرائم الشنيعة مثل الاغتصاب، والاعتداء على الأطفال، وجرائم القتل العمد وغيرها.
 

كذلك، تتضمن الاقتراحات اخلاء سبيل الموقوفين لاكثر من 12 سنة بشكل غير مشروط.
 

وأوضح المصدر لـ"الديار" ان الصيغة المقترحة على قانون الغاء عقوبة الاعدام تفتح الباب لاعتماد تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في قانون العفو الى 17 سنة سجنية.
 
 
وحرص على التأكيد ان اقتراحات النواب السُنة ليس هدفها او مفصلة على قياس شخص أو اشخاص وان هدفها تحقيق العدالة ورفع المظلومية في كل هذا الملف.
مواضيع ذات صلة
جلسة تشريعية مرتقبة أوائل آب وصيغة موحدة لقانون العفو العام تبحث غداً
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 23:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة تشريعية منتصف الشهر الجاري؟
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 23:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال والموازنة: إقرار تعديلات قانون إصلاح المصارف
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 23:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"العفو العام" رهن التوافق وجلسة تشريعية بعد عاشوراء
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 23:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب ابراهيم كنعان

الهيئة العامة

عين التينة

لجنة المال

نبيه بري

العقوبات

ابراهيم

بري على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03
Lebanon24
15:44 | 2026-08-03
Lebanon24
15:11 | 2026-08-03
Lebanon24
14:55 | 2026-08-03
Lebanon24
14:20 | 2026-08-03
Lebanon24
14:08 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24