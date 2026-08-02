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تعازي ووفيات

كمال صموئيل مالك

Lebanon 24
02-08-2026 | 01:37
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كمال صموئيل مالك
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 كمال صموئيل مالك
 
"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت الأول من آب 2026 متمماً واجباته الدينية.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد 2 آب 2026، الساعة الخامسة بعد الظهر، في كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس، المعلقة، زحلة. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن البيادر، زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 2 آب 2026، في صالون كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس، المعلقة، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
 

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