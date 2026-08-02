بعد 8 أشهر في جنوب لبنان.. "فرقة قتال" إسرائيلية تنسحب

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🔶 بعد ثمانية أشهر من النشاط الدفاعي والهجومي: قوات فريق القتال التابع للواء 401 أنجزت مهمتها في جنوب لبنان
🔸 أنجزت قوات فريق القتال التابع للواء 401، بقيادة الفرقة 91، مهمتها في جنوب لبنان. قبل ثمانية أشهر، بدأت القوات مهمتها التي شملت أنشطة دفاعية على طول خط الحدود وأنشطة… pic.twitter.com/AmxDicjwy2
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 2, 2026
🔶 بعد ثمانية أشهر من النشاط الدفاعي والهجومي: قوات فريق القتال التابع للواء 401 أنجزت مهمتها في جنوب لبنان
🔸 أنجزت قوات فريق القتال التابع للواء 401، بقيادة الفرقة 91، مهمتها في جنوب لبنان. قبل ثمانية أشهر، بدأت القوات مهمتها التي شملت أنشطة دفاعية على طول خط الحدود وأنشطة… pic.twitter.com/AmxDicjwy2