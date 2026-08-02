تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلاح بيد "حزب الله" يُقلق إسرائيل.. تقدّم على الصواريخ بقوّة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-08-2026 | 14:00
A-
A+

سلاح بيد حزب الله يُقلق إسرائيل.. تقدّم على الصواريخ بقوّة
سلاح بيد حزب الله يُقلق إسرائيل.. تقدّم على الصواريخ بقوّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى تقرير نشره موقع Understanding War أن تطوير "حزب الله" واستخدامه المتزايد للمسيّرات التكتيكية من نوع FPV (المسيّرات التي تُقاد بمنظور الشخص الأول) يشكّل تطوراً عسكرياً قد يغيّر طبيعة أي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل، في ظل سعي الحزب إلى تعزيز قدراته الهجومية الدقيقة.
Advertisement
وأشار التقرير، الذي ترجمه "لبنان24"، إلى أن الحزب كثّف استخدام هذه المسيّرات بين آذار وحزيران 2026، لكنه لا يزال يواجه تحديات تتعلق بعدد المشغّلين وآليات الدمج والتنظيم، ما يحدّ من تأثيرها العملياتي حالياً. ورغم ذلك، رجّح التقرير أن يعمل الحزب خلال الأشهر المقبلة على توسيع هذه القدرات وتطويرها، إذا أتيحت له الفرصة، الأمر الذي سيشكّل تهديداً متزايداً لإسرائيل.

وأوضح التقرير أن إخفاق حملة "حزب الله" بين تشرين الأول 2023 ونهاية العمليات الإسرائيلية في لبنان عام 2024 دفعه إلى مراجعة عقيدته العسكرية، بعدما تراجعت فعالية الاعتماد الأساسي على الصواريخ والصواريخ المضادة للدروع.
 
كذلك، اعتبر التقرير أن فشل الدفاع عن جنوب لبنان، إلى جانب فقدان أحد أبرز مسارات تهريب السلاح عبر سوريا بعد سقوط نظام الأسد، دفع الحزب إلى الاستثمار في أسلحة أقل كلفة وأكثر دقة، وفي مقدمتها مسيّرات FPV.
 
وأضاف التقرير أن الحزب يسعى من خلال هذه المسيّرات إلى رفع الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي بهدف التأثير في الرأي العام الإسرائيلي وزيادة الضغوط السياسية للانسحاب من جنوب لبنان، مشيراً إلى أن معظم قتلى الجيش الإسرائيلي في لبنان بين وقف إطلاق النار في 16 نيسان ومنتصف حزيران 2026 سقطوا نتيجة هجمات من هذا النوع، إلا أن ذلك لم يؤد حتى الآن إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية.
 
ورأى التقرير أن استخدام مسيّرات FPV فرض تحديات عملياتية على الجيش الإسرائيلي وأجبر بعض الوحدات على تعديل أساليب عملها، بينها تكثيف العمليات الليلية، لكنه أكد أن حجم الهجمات الحالي لا يزال غير كافٍ لفرض انسحاب إسرائيلي.
 
وأشار إلى أن الحزب لا يزال في المراحل الأولى من تطوير هذا البرنامج، إذ يعتمد على خلايا صغيرة وتكتيكات بسيطة نسبياً، لكنه بدأ يُظهر تحسناً في التنسيق بين مشغّلي المسيّرات، كما نجح في التكيّف مع الإجراءات الإسرائيلية عبر استخدام مسيّرات مزوّدة بكاميرات حرارية لتنفيذ هجمات ليلية.
 
ورجّح التقرير أن يتمكن "حزب الله" من توسيع برنامجه إذا استمر الهدوء الحالي، لافتاً إلى أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى امتلاكه ما لا يقل عن 90 مشغّلاً للمسيّرات في جنوب لبنان مع استمرار تدريب عناصر إضافيين، فيما يمنحه وقف إطلاق النار فرصة لإعادة تنظيم قواته والاستعداد لأي مواجهة جديدة.
 
وختم التقرير بالتحذير من أن تطور برنامج مسيّرات FPV لدى "حزب الله" يمثّل تهديداً جدياً لإسرائيل على المدى المتوسط، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى تطوير استراتيجية استباقية تتجاوز الاكتفاء بردود الفعل، خصوصاً إذا نجح الحزب مستقبلاً في تحسين التنسيق بين وحداته البرية ومشغّلي المسيّرات أو في تشغيل مسيّرات أطول مدى تُطلق من مناطق أبعد شمال نهر الليطاني.

المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 21:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان طالما لم يُنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 21:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إنسحاب إسرائيل مُقابل نزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 21:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قمة بروكسل تطالب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 21:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

لبنان24

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2026-08-03
Lebanon24
14:08 | 2026-08-03
Lebanon24
13:57 | 2026-08-03
Lebanon24
13:52 | 2026-08-03
Lebanon24
13:48 | 2026-08-03
Lebanon24
13:46 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24