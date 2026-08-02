توقيف فردَي عصابة سرقة وسلب في بشامون

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أعلنت انه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما عمليّات السرقة والسّلب في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى ، حول نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في مناطقعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم.بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّة أفراد العصابة، وهما ه. ق. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) من أصحاب السوابق بقضايا تجارة أسلحة.م. م. (مواليد 2004، لبناني)".أضاف البلاغ:" وبعملية نوعيّة تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّة على متن درّاجة آلية نوع NMAX دون لوحات تمّ ضبطها.بتفتيشهما والدرّاجة تمّ ضبط ما يلي:4 مسدّسات حربية مع 5 مماشط و73 طلقة نارية صالحة للاستعمال وعتاد عسكري5 حبّات دواء نوع PAXERA".بالتّحقيق معهما اعترفا بما نُسِبَ إليهما، فأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأوقفا وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة .