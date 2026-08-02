فيديو مروّع... إصطدام مروحيتين في اليونان أثناء إطفال الحرائق في أثينا

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اصطدام طائرتين لمكافحة الحرائق غرب العاصمة اليونانية #أثينا أثناء عمليات إخماد حرائق الغابات المستعرة والشرطة وفرق الإطفاء تطلق عملية بحث وإنقاذ واسعة للعثور على طاقم الطائرتين.⬇️#اليونان #حرائق_الغابات pic.twitter.com/5dBffTmPYK
— ابو ترڪي (@abo_Turki1010) August 2, 2026
🚨 #_عاجل
اصطدام طائرتين لمكافحة الحرائق غرب العاصمة اليونانية #أثينا أثناء عمليات إخماد حرائق الغابات المستعرة والشرطة وفرق الإطفاء تطلق عملية بحث وإنقاذ واسعة للعثور على طاقم الطائرتين.⬇️#اليونان #حرائق_الغابات pic.twitter.com/5dBffTmPYK