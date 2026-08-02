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خاص

بعد إغلاق مضيق باب المندب... هل يكون ميناء "بربرة" الحلّ؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-08-2026 | 10:30
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بعد إغلاق مضيق باب المندب... هل يكون ميناء بربرة الحلّ؟
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ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أن "الحوثيين لم ينتظروا إغلاق مضيق باب المندب قبل أن يعلنوا، في 20 تموز 2026، فرض حظر بحري على السعودية، ردًا على ما وصفوه بالحصار الجائر لليمن والغارة الأخيرة على مطار صنعاء. وصرح المتحدث باسمهم، يحيى سريع، بأن هذه الخطوة جاءت وفقًا لمبدأ "العين بالعين". ولا تزال ناقلات النفط تتحرك، ولكن بحذر أكبر؛ إلا أن هذا الإعلان أجبر العديد من ناقلات النفط الخام السعودية على تغيير مسارها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح".
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وبحسب الموقع: "هذه هي اللحظة التي بُني من أجلها رهان ميناء بربرة. فقبل سبعة أشهر، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسمياً بأرض الصومال، وقد أبرز هذا الاعتراف استثمار شركة موانئ دبي العالمية لعقد من الزمن في ميناء بربرة للمياه العميقة، بالإضافة إلى تجديد الإمارات العربية المتحدة لمطار بُني في الحقبة السوفيتية. وما لم يتم اختباره هو ما إذا كانت هذه البنية التحتية ستصمد تحت ضغط حقيقي. وبعد أن أغلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني مضيق هرمز، أعادت الرياض تهيئة خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب لنقل النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر؛ ومع ذلك، لا تزال شحنة ينبع بحاجة إلى عبور مضيق باب المندب للوصول إلى آسيا، وهذا تحديداً هو الضعف الذي سعى التحالف بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وأرض الصومال إلى معالجته". 

وتابع الموقع: "يُمثل الحصار اختبارًا عمليًا لهذا النظام. إن حصار الحوثيين الذي يستهدف فقط الشحن المرتبط بالسعودية من شأنه أن يزيد من رغبة دول الخليج العربية وإسرائيل في ممر يقع خارج نطاق سيطرة الحوثيين وضمن مظلة أمنية صديقة. إن الخريطة نفسها التي تجعل أرض الصومال ذات قيمة تجعلها أيضاً محرجة. لا تدير شركة موانئ دبي العالمية الميناء بمفردها، بل تمتلك حصة أغلبية في بوساسو، بونتلاند، الولاية العضو في الاتحاد الصومالي التي لم تعترف قط باستقلال أرض الصومال، بل تمتلك حصة أغلبية في بوساسو، بونتلاند، الولاية العضو في الاتحاد الصومالي التي لم تعترف قط باستقلال أرض الصومال. تُحاول أبوظبي التحوّط من النزاع الدستوري الصومالي، مستفيدةً من هرجيسا ومقديشو في آنٍ واحد. ويصف المسؤولون الإماراتيون هذا الدعم بأنه دعم مبدئي للاستقرار الإقليمي، بينما يبدو الأمر أشبه برهان على كلا الحصانين في السباق نفسه".

وأضاف الموقع: "لا تزال مقديشو تعتبر أي تدخل عسكري أو تجاري أجنبي في ميناء بربرة انتهاكًا لسيادة الصومال، وهو ادعاء تجاهله الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بدلًا من تسويته. إن الحصار، والسعي الحثيث لإيجاد بدائل في البحر الأحمر، هو بالضبط نوع الضغط الذي قد يُفضي إلى كشف هذا الغموض، من خلال حث القوى الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتها في ميناء بربرة بطرق تُشكّل تحديًا مباشرًا، وربما دائمًا، لمقديشو".

وبحسب الموقع: "تجاوزت معضلة واشنطن مرحلة الإدراك؛ والسؤالان المطروحان الآن هما: أولاً، هل تستطيع واشنطن الاستمرار في لعبتها المزدوجة بالتعاون مع بربرة مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة "صومال موحدة" التي كثيراً ما تستشهد بها وزارة الخارجية، ولكنها لم تُكتب قط؟ وثانياً، هل تستطيع الإمارات العربية المتحدة وموانئ دبي العالمية الاستمرار في تنويع خياراتهما مع كل من بربرة وبوصاصو؟ قد يُعاد فتح مضيق باب المندب دون إطلاق رصاصة واحدة، إذ تبدو تهديدات الحوثيين جوفاء في بعض الأحيان، لكن الحصار حقق أثراً أكثر ديمومة من أي عملية احتجاز ناقلات نفط؛ فقد أجبر المخططين الخليجيين والإسرائيليين على دراسة تكلفة إغلاق مضيق باب المندب، وأكد أن خطط الطوارئ التي وضعوها مسبقاً قد تُثبت الآن أنها رهانٌ صائب ستتضح عوائده قريباً".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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