5 مرشحين لمنافسة إنفانتينو على رئاسة "الفيفا".. من هم؟

فشل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في خططه للاستعانة بمستثمرين لضخ مليارات الدولارات في مسابقات الاتحاد، وهو إخفاق يهدد حظوظه في إعادة انتخابه لرئاسة "الفيفا".



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ونرصد في السطور التالية المرشحين المحتملين لمنافسة إنفانتينو في رئاسة "الفيفا" خلال الانتخابات المقبلة.



ألكسندر تشيفرين (58 عاما)



يعرف رئيس اليويفا بخبرته في القتال المباشر، حيث كان تشيفرين في السابق لاعب كاراتيه، ويحب المحامي السلوفيني أن يقدم نفسه كنقيض لجياني إنفانتينو، على الرغم من أنه دافع بقوة عن التوجه التجاري في لكرة القدم. ويشغل إنفانتينو منصب رئيس "الفيفا" منذ عام 2016، وأعيد انتخابه بالتزكية في عامي 2019 و2023، ولا يوجد مرشح منافس له حاليا، ولكن مع وجود انتقادات حادة، قد يبرز شخص ما لينافسه، علما بأنه يجب تقديم الطلبات بحلول 18 تشرين الثاني المقبل.ونرصد في السطور التالية المرشحين المحتملين لمنافسة إنفانتينو في رئاسة "الفيفا" خلال الانتخابات المقبلة.ألكسندر تشيفرين (58 عاما)يعرف رئيس اليويفا بخبرته في القتال المباشر، حيث كان تشيفرين في السابق لاعب كاراتيه، ويحب المحامي السلوفيني أن يقدم نفسه كنقيض لجياني إنفانتينو، على الرغم من أنه دافع بقوة عن التوجه التجاري في لكرة القدم.

ومع قرب نهاية ولايته كرئيس لـ"اليويفا"، ولأنه لن يترشح مرة أخرى في عام 2027، قام تشيفرين بتنظيم احتجاج ضد منافسه في "الفيفا"، حيث قال في بداية عام 2024: "بعد فترة معينة، تحتاج كل منظمة إلى دماء جديدة.. هل ينطبق هذا عليه (إنفانتينو) وعلى فيفا أيضا؟".



ناصر الخليفي (52 عاما)



لم يستبعد فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، والتي اقترحها إنفانتينو عام 2021، حيث صرح القطري ناصر الخليفي، رئيس اتحاد الأندية الأوروبية لكرة القدم، بأنه منفتح على .





ماتياس غرافستروم (45 عاما)



ولد لأب سويدي وأم هولندية، وكان بطل سويسرا للناشئين في تنس الطاولة. بنى ماتياس غرافستروم مسيرته المهنية كإداري في كرة القدم، وتم تعيينه رسميا أمينا عاما لفيفا عام 2024، بعد فترة انتقالية، خلفا للسنغالية فاطمة سامورا. وأعلن الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان الفرنسي منذ عام 2011، وعضو مجلس إدارة شبكة "بي إن" الرياضية والترفيهية، أنه لا يرغب في تولي منصب رئيس فيفا، وهو حاليا عضو في اللجنة التنفيذية ليويفا، وحليف مقرب من تشيفرين.ماتياس غرافستروم (45 عاما)ولد لأب سويدي وأم هولندية، وكان بطل سويسرا للناشئين في تنس الطاولة. بنى ماتياس غرافستروم مسيرته المهنية كإداري في كرة القدم، وتم تعيينه رسميا أمينا عاما لفيفا عام 2024، بعد فترة انتقالية، خلفا للسنغالية فاطمة سامورا.

غرافستروم مقرب من جياني إنفانتينو، لكن وفقا لتقارير إعلامية، تردد أنه يرى أن الفرصة تبدو سانحة لتولي أعلى منصب في عالم الساحرة المستديرة.



فيكتور مونتاغلياني (60 عاما)



كأس العالم في وكندا والمكسيك كانت البطولة التي استضافها على أرضه. ولد فيكتور مونتاغلياني بمدينة فانكوفر الكندية، وتولى رئاسة الاتحاد الكندي لكرة القدم عام 2012.



بعد اعتقال رئيس اتحاد كونكاكاف آنذاك، جيفري ويب، في فضيحة فساد تورط فيها فيفا عام 2015، سنحت فرصة كبيرة لمونتاغلياني، الذي يعد أسطورة التدريب كارلو أنشيلوتي من بين المقربين إليه، لتولي منصب أكبر، ليصبح رئيسا للاتحاد القاري منذ عام 2016.

يشار إلى أن اتحاد كونكاكاف بقيادة مونتاغلياني أعلن رفضه بإجماع الأعضاء خطط إنفانتينو الاستثمارية.



الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة (60 عاما)



سبق للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن نافس جياني إنفانتينو على رئاسة فيفا عام 2016 إلا أن المسؤول البحريني خسر بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وواجه آل خليفة حينها اتهامات بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يرأسه آل خليفة، خطط إنفانتينو الاستثمارية، وأكد رئيس الاتحاد القاري على ضرورة الحوار الجماعي واحترام القيادة القائمة. (روسيا اليوم)