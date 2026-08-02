لا تتجاهلها.. علامة في الساقين تشير إلى الاصابة بمرض السكري!

قد تساعد بعض القياسات الجسدية في الكشف المبكر عن خطر الإصابة بمرض ، إذ أظهرت دراسة حديثة أن قِصر عظمة الفخذ قد يكون مؤشرًا على زيادة احتمالية الإصابة بالمرض.

وبحسب " ميل"، يأتي هذا الاكتشاف مع تزايد انتشار السكري عالميًا، بينما يبقى كثير من المصابين دون تشخيص بسبب بطء ظهور الأعراض، مثل التعب المستمر، والعطش، وكثرة التبول.

اختبار منزلي للكشف المبكر

طوّر باحثون من اختبارًا إلكترونيًا باسم MEDWACS، يساعد على تقدير خطر الإصابة بمقدمات السكري أو السكري من النوع الثاني غير المشخص، ويشجع الأشخاص على مراجعة الطبيب عند وجود مؤشرات خطر.

وقال الباحث الدكتور دانيال يو إن تشخيص السكري عبر فحص بسيط، لكن كثيرين لا يجرون الفحص لأنهم لا يشتبهون بإصابتهم، مؤكدًا أن الاختبار المنزلي قد يدفع المزيد لإجراء الفحوصات.

كيف يعمل؟

اعتمد الباحثون على بيانات صحية جُمعت على مدى 30 عامًا، ويستند الاختبار إلى سبعة معايير، إضافة إلى العمر، والجنس، ومؤشر كتلة الجسم، ويمكن إجراؤه باستخدام شريط قياس، وسدادة حمام، وجهاز قياس ضغط الدم.

وأظهرت التجارب في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قدرة الاختبار على رصد المصابين بمقدمات السكري أو السكري غير المشخص بدقة مرتفعة.

لماذا يرتبط طول الفخذ بالسكري؟

وجدت الدراسة أن قِصر عظمة الفخذ يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري، ويرجح الباحثون أن ذلك يعكس التغذية والنمو في مرحلة الطفولة، إذ قد يؤثر سوء التغذية المبكر في نمو العظام ويزيد خطر الإصابة لاحقًا.

كما أن عضلات الفخذ، وهي الأكبر في الجسم، تلعب دورًا مهمًا في استهلاك الجلوكوز، لذلك قد ترتبط قلة الكتلة العضلية بضعف تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأكد الباحثون أن طول عظمة الفخذ ليس عاملًا حاسمًا للإصابة، لكنه قد يكون مؤشرًا إضافيًا يساعد على الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للمرض.