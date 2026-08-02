بشأن النشيد الوطني...ماذا قال عبد المسيح؟

كتب النائب عبر حسابه على منصة "X":

"بعد تزايد أعداد المستهترين بالنشيد الوطني اللبناني وقلة إحترامه، خصوصاً الذين لا يقفون إجلالاً لعلمهم ورمز جمهوريتهم، كان آخرها ما رأيته في الحفل الأخير لنادي الرياضي. لذا، سأتقدم بإقتراح قانون معجل مكرر يجرّم ويعاقب كل من يُرصد جالساً خلال عزف النشيد الوطني، بإستثناء الحالات الصحية أو المرضية المبررة. هذه ظاهرة خطيرة يجب أن تُضبط فوراً" .