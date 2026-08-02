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لبنان

بشأن النشيد الوطني...ماذا قال عبد المسيح؟

Lebanon 24
02-08-2026 | 11:40
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بشأن النشيد الوطني...ماذا قال عبد المسيح؟
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 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X":

"بعد تزايد أعداد المستهترين بالنشيد الوطني اللبناني وقلة إحترامه، خصوصاً الذين لا يقفون إجلالاً لعلمهم ورمز جمهوريتهم، كان آخرها ما رأيته في الحفل الأخير لنادي قلحات الرياضي. لذا، سأتقدم بإقتراح قانون معجل مكرر يجرّم ويعاقب كل من يُرصد جالساً خلال عزف النشيد الوطني، بإستثناء الحالات الصحية أو المرضية المبررة. هذه ظاهرة خطيرة يجب أن تُضبط فوراً" .

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