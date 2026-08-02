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لبنان

الدفاع المدني يخمد حرائق حرجية في مناطق عدة

Lebanon 24
02-08-2026 | 12:35
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الدفاع المدني يخمد حرائق حرجية في مناطق عدة
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي: "نفّذ عناصر الدفاع المدني اللبناني، اليوم، عمليات إخماد لحرائق حرجية اندلعت في عدد من المناطق، بمشاركة عناصر وآليات من مراكز متعددة، وتمكّنوا من السيطرة عليها وإخمادها، قبل تنفيذ عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدّد النيران.

وشملت الحرائق المناطق الآتية:

في محافظة عكار: برقايل وخريبة الجندي في قضاء عكار، والبيرة ومنجز ضمن نطاق مركز القبيات.

في محافظة البقاع: عين عطا في قضاء راشيا، وزحلة وبرّ الياس في قضاء زحلة، وشمسطار في قضاء بعلبك، إضافة إلى منطقة الهرمل.

في محافظة جبل لبنان: غسطا وجعيتا وفقرا في قضاء كسروان، وصوفر في قضاء عاليه، وبعقلين ودير القمر وعين زحلتا في قضاء الشوف.

في محافظة الشمال: زغرتا وكفرحورا في قضاء زغرتا، وطرابلس وأبو سمرا في قضاء طرابلس.

في محافظة النبطية: كفرصير في قضاء النبطية، وعين جرفا في قضاء حاصبيا، وجزين في قضاء جزين.

في محافظة الجنوب: دردغيا والعباسية في قضاء صور، وكفرجرة في قضاء صيدا.

في البقاع الغربي: سحمر وجب جنين في قضاء البقاع الغربي.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى توخّي الحذر والامتناع عن إشعال النيران في الأحراج والأعشاب اليابسة، والإبلاغ فوراً عن أي حريق عبر الاتصال برقم الطوارئ 125، بما يتيح سرعة التدخل والحد من امتداد النيران".

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المديرية العامة

جبل لبنان

النبطية

البقاع

الهرمل

طرابلس

الغربي

الشمال

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