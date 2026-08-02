بشأن إيران...البيت الأبيض محبط

نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤولين في والبيت الأبيض قولهم إن فريق بات يعتقد أن التوصل إلى مخرج مناسب للأزمة قبل انتخابات تشرين الثاني أصبح غير مرجح.

وأضاف المسؤولون أن مرور ملايين براميل يوميًا عبر يثبت أن لا تسيطر على المضيق، مؤكدين أن طلب أو تلقي ضمانات لعبور مضيق هرمز من إيران محظور على المواطنين والكيانات الأميركية.

وأشاروا إلى أن الجهات الأجنبية التي تطلب أو تتلقى ضمانات من إيران لعبور مضيق هرمز قد تواجه عقوبات أميركية، مؤكدين أن "مضيق هرمز، كما قال الرئيس، مغلق أمام إيران ومفتوح أمام الجميع".