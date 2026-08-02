تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

يوفنتوس يخطف موهبة البوسنة بعقد حتى 2031

Lebanon 24
02-08-2026 | 14:00
A-
A+
يوفنتوس يخطف موهبة البوسنة بعقد حتى 2031
يوفنتوس يخطف موهبة البوسنة بعقد حتى 2031 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الأحد، تعاقده مع المهاجم البوسني الشاب كريم ألايبيغوفيتش بعقد يمتد حتى صيف عام 2031، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

ولم يكشف النادي الإيطالي عن القيمة المالية للصفقة، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن ليفركوزن سيحصل على نحو 30 مليون يورو، إلى جانب مكافآت ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب.

ويبلغ ألايبيغوفيتش 18 عامًا، وسبق له تمثيل منتخب البوسنة والهرسك في 11 مباراة دولية، كما شارك في نهائيات كأس العالم 2026، حيث سجل هدفًا أمام منتخب قطر.

واستهل المهاجم الشاب مسيرته الكروية في أكاديمية كولن الألماني، قبل انتقاله إلى باير ليفركوزن في عام 2021. وكان ليفركوزن قد باعه إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي العام الماضي، قبل أن يعيد التعاقد معه مقابل 8 ملايين يورو.

ورغم عدم مشاركته مع الفريق الأول لليفركوزن، أشارت تقارير إلى أن قرار انتقاله إلى يوفنتوس جاء بعد حصوله على وعود بدور أكبر مع الفريق الأول، وهو ما لم يكن النادي الألماني مستعدًا لتقديمه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بحلول 2031.. البنك الدولي يخطط لوقف إقراض الصين
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 21:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء المباراة بفوز البوسنة والهرسك على قطر 3 – 1
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 21:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سويسرا تحسمها برباعية أمام البوسنة ومانزامبي يدخل تاريخ المونديال
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 21:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا تتعادل مع منتخب البوسنة والهرسك وتحصد أول نقطة في تاريخها بالمونديال
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 21:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي يوفنتوس الإيطالي

يوفنتوس الإيطالي

النادي الإيطالي

باير ليفركوزن

نادي يوفنتوس

كأس العالم

أعلن نادي

أكاديمية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-08-03
Lebanon24
12:33 | 2026-08-03
Lebanon24
10:17 | 2026-08-03
Lebanon24
09:30 | 2026-08-03
Lebanon24
08:21 | 2026-08-03
Lebanon24
06:38 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24