يوفنتوس يخطف موهبة البوسنة بعقد حتى 2031

أعلن ، الأحد، تعاقده مع المهاجم البوسني الشاب كريم ألايبيغوفيتش بعقد يمتد حتى صيف عام 2031، قادمًا من الألماني.

ولم يكشف عن القيمة المالية للصفقة، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن سيحصل على نحو 30 مليون ، إلى جانب مكافآت ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب.

ويبلغ ألايبيغوفيتش 18 عامًا، وسبق له تمثيل منتخب البوسنة والهرسك في 11 مباراة دولية، كما شارك في نهائيات 2026، حيث سجل هدفًا أمام منتخب قطر.

واستهل المهاجم الشاب مسيرته الكروية في كولن الألماني، قبل انتقاله إلى باير ليفركوزن في عام 2021. وكان ليفركوزن قد باعه إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي العام الماضي، قبل أن يعيد التعاقد معه مقابل 8 ملايين يورو.

ورغم عدم مشاركته مع الفريق الأول لليفركوزن، أشارت تقارير إلى أن قرار انتقاله إلى جاء بعد حصوله على وعود بدور أكبر مع الفريق الأول، وهو ما لم يكن النادي الألماني مستعدًا لتقديمه.