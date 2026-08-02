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عربي-دولي

مسار تفاوضي جديد بين واشنطن وطهران لاحتواء الأزمة

Lebanon 24
02-08-2026 | 14:40
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مسار تفاوضي جديد بين واشنطن وطهران لاحتواء الأزمة
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "المناقشات لا تزال متواصلة بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق مقترح مع إيران، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون فرض رسوم". وفق ما اوردت "سكاي نيوز عربية ".

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي أن "إسرائيل كانت، قبل وقف الضربة، جزءًا من خطة لاستهداف مواقع الطاقة الإيرانية"، مشيرة إلى أن "المقترح ينص أيضًا على استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران استنادًا إلى مذكرة التفاهم". مؤكدة أن "المباحثات بشأن الصيغة النهائية للاتفاق لا تزال جارية". 

 

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