المؤسسات السعودية تسجل صافي مشتريات بـ1.54 مليار ريال

سجلت المؤسسات أداءً قويًا في خلال تعاملات شهر يوليو 2026، بعدما حققت مشتريات بلغ 1.54 مليار (410.83 مليون دولار)، وفق التقرير الشهري لتعاملات السوق الرئيسية الصادر عن شركة تداول السعودية.

وأظهر التقرير أن إجمالي مشتريات المؤسسات السعودية خلال الشهر الماضي بلغ نحو 9.71 مليار ريال (2.59 مليار دولار)، مقابل مبيعات بقيمة 8.17 مليار ريال (2.18 مليار دولار).

وتصدرت الشركات قائمة المؤسسات الأكثر شراءً بصافي مشتريات بلغ 1.29 مليار ريال (345.21 مليون دولار)، تلتها الصناديق الاستثمارية بصافي شراء قدره 346.57 مليون ريال (92.42 مليون دولار)، ثم محافظ المؤسسات المدارة بصافي 122.09 مليون ريال (32.56 مليون دولار).

وانعكس نشاط المؤسسات على إجمالي تعاملات المستثمرين السعوديين، التي سجلت صافي شراء بقيمة 483.21 مليون ريال (128.86 مليون دولار) خلال يوليو. وبلغت مشتريات السعوديين الإجمالية نحو 48.75 مليار ريال، بما يعادل 56.62% من إجمالي عمليات الشراء في السوق، مقابل مبيعات بقيمة 48.26 مليار ريال تمثل 56.06% من إجمالي عمليات البيع.

وفي المقابل، سجل المستثمرون الأفراد السعوديون صافي بيع بقيمة 1.057 مليار ريال، مع مشتريات بلغت 39.04 مليار ريال مقابل مبيعات وصلت إلى 40.09 مليار ريال.

أما المستثمرون الخليجيون، فسجلوا صافي مشتريات في السوق الرئيسية بقيمة 181.37 مليون ريال، بعد تنفيذ عمليات شراء بلغت 1.81 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 1.63 مليار ريال.

في المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع خلال يوليو بصافي 664.58 مليون ريال، نتيجة مشتريات بلغت 35.53 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 36.19 مليار ريال، متأثرة بعمليات بيع من المؤسسات والمحافظ المدارة، مقابل توجه الأفراد الأجانب نحو الشراء.