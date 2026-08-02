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تكنولوجيا وعلوم

هل بدأ عصر الحذر من الذكاء الاصطناعي؟

Lebanon 24
02-08-2026 | 23:00
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هل بدأ عصر الحذر من الذكاء الاصطناعي؟
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كشفت دراسة حديثة عن تصاعد القلق بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع اتجاه عدد متزايد من المستخدمين إلى خفض استخدام تطبيقاتها أو التوقف عنها، رغم الانتشار الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية.

وأظهر استطلاع أجراه معهد المستقبل الرقمي في كلية كينغز لندن بالتعاون مع منظمة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن 42% من المشاركين قللوا استخدامهم لبرامج المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما اعتبر أكثر من نصف المستطلعين أن مخاطر هذه التقنيات تفوق فوائدها.

وشمل الاستطلاع أكثر من ألفي شخص في بريطانيا، حيث ارتفعت نسبة من يرون أن مخاطر الذكاء الاصطناعي تتجاوز إيجابياته إلى 52%، بزيادة أربع نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين انخفضت نسبة الأشخاص الذين ينظرون إلى هذه التكنولوجيا بتفاؤل إلى 34%.

وبحسب النتائج، جاءت المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمن المعلومات في مقدمة الأسباب التي دفعت المستخدمين إلى تقليل الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، تلتها رغبة البعض في الاستمرار باستخدام الطرق التقليدية في العمل دون الاستعانة بهذه التطبيقات.

كما أظهر الاستطلاع أن شريحة واسعة من المشاركين تشعر بأنها لا تملك قدرة فعلية على تجنب التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بسبب دمجه المتزايد في الخدمات والمنصات الرقمية، ما يثير مخاوف بشأن حرية اختيار المستخدمين ومدى قدرتهم على الموافقة بشكل كامل على استخدام هذه التقنيات.

وأوضح الباحثون أن الابتعاد عن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يرتبط بالضرورة بضعف المعرفة التقنية، بل قد يكون قرارًا مقصودًا نابعًا من مخاوف حول تأثير هذه التكنولوجيا أو طرق استخدامها.

وأكدت الدراسة ضرورة منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تعاملهم مع الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير خيارات واضحة تحدد آليات استخدامه، ووقت التفاعل معه، وإمكانية إيقاف الاعتماد عليه عند الحاجة، بما يعزز الثقة بهذه التقنيات.

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