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المرأة

أحذية الباليه تعيد رسم ملامح الأناقة الصيفية

Lebanon 24
02-08-2026 | 23:00
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أحذية الباليه تعيد رسم ملامح الأناقة الصيفية
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مع ارتفاع درجات الحرارة، تتغير أولويات الموضة، إذ تصبح الراحة عنصرًا أساسيًا في اختيار الإطلالات اليومية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأحذية. ولهذا السبب، برزت أحذية الباليه الشبكية والمصنوعة من الجلد المضفر كأحد أبرز اتجاهات صيف 2026، بعدما انتقلت من مجرد صيحة عابرة إلى قطعة أساسية في خزائن عشاق الموضة.

وتأتي شعبية هذه الأحذية من قدرتها على الجمع بين الخفة والتهوية وسهولة التنسيق، في وقت تتجه فيه الموضة نحو التصاميم العملية التي تناسب الأجواء الحارة، من دون التخلي عن المظهر الأنيق.

من صيحة محدودة إلى قطعة أساسية

بدأ انتشار أحذية الباليه الشبكية مع تصاميم دار علايا (Alaïa) التي قدمت نسختها الشهيرة من الحذاء الشبكي عام 2022، ما ساهم في تحويله من تصميم لافت إلى أحد أبرز الإكسسوارات خلال السنوات الأخيرة.

وسرعان ما قدمت علامات أخرى نسخها الخاصة من هذا الأسلوب، مثل التصاميم الراقية من The Row وDear Frances وle monde Beryl، إلى جانب انتشار النسخ المصنوعة من الجلد المضفر التي أضافت لمسة حرفية وفخامة هادئة إلى التصميم البسيط.

لماذا يفضله خبراء الموضة؟

يتميز الحذاء الشبكي بملمسه الخفيف وقدرته على منح القدم مساحة أكبر للتنفس خلال الأيام الحارة، بينما يمنح الجلد المضفر الإطلالة طابعًا أكثر فخامة بفضل تفاصيله المنسوجة.

كما يعكس هذا الاتجاه تحولًا أوسع في عالم الموضة نحو القطع التي تجمع بين العملية والجودة، حيث يبحث المستهلكون عن أحذية يمكن ارتداؤها في مختلف المناسبات، سواء أثناء التنقل في المدينة أو خلال العطلات الصيفية.

تنسيق لا حدود له

ما يميز أحذية الباليه الشبكية والمضفرة هو قدرتها على التكيف مع إطلالات متنوعة؛ فهي تضيف لمسة راقية إلى البدلات الفضفاضة، وتمنح الملابس الرسمية طابعًا أكثر بساطة، كما تتناغم بسهولة مع الجينز والقميص الأبيض أو الفساتين الصيفية الخفيفة.

ويرى خبراء الموضة أن نجاح هذه الأحذية يعود إلى قدرتها على تحقيق توازن نادر بين الراحة والأناقة، إذ يمكنها أن تحل محل الكعب العالي في العديد من الإطلالات مع الحفاظ على مظهر أنيق ومواكب للموضة.

اختيار المشاهير يؤكد انتشارها

حظيت هذه التصاميم باهتمام عدد من المشاهير، من بينهم جينيفر لورانس وكايا غيربر وصوفيا ريتشي غرينج، كما ظهرت بشكل متكرر في إطلالات الشوارع خلال موسم ربيع وصيف 2026، ما عزز مكانتها كخيار مفضل لدى خبراء الموضة والمصممين.

ومع استمرار الاتجاه نحو الأزياء المريحة والعملية، يبدو أن أحذية الباليه الشبكية والمضفرة تجاوزت مرحلة الصيحة المؤقتة، لتصبح من القطع الأساسية التي تجمع بين البساطة، الحرفية، والقدرة على مواكبة مختلف الإطلالات الصيفية.

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