تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"اتفاق الإطار" على وشك السقوط

Lebanon 24
02-08-2026 | 22:57
A-
A+
اتفاق الإطار على وشك السقوط
اتفاق الإطار على وشك السقوط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب غاصب المختار في" اللواء": كل التطورات تشير الى ان اتفاق الإطار يترنّح ما لم يكن قد سقط فعلا كما نُقل عن الرئيس نبيه بري قبل ايام قليلة، أو إنه على شفير السقوط نهائياً، بسبب رفض الاحتلال الانسحاب حالياً - ليس فقط بسبب استخدام احتلاله ورق سياسية للتأثير على الناخبين في الانتخابات المبكرة التي ستجري في تشرين الأول المقبل - بل الأهم في العمق محاولة فرض شروطه القاسية على لبنان للإنسحاب ثم الدخول في المفاوضات السياسية بالمرحلة اللاحقة للتوصل الى اتفاق سياسي واضح بإنهاء حالة العداء وعقد اتفاق سلام أو تطبيع كما يشتهي هو لا كما يريد لبنان.
Advertisement
تدخّل الوسيط الأميركي بفعالية أكبر لدى كيان الاحتلال لتنفيذ خطوات جدّية وفعلية لا صورية بالانسحاب من بعض القرى المحتلة لتسهيل التفاوض في روما والتوصل الى نتائج ملموسة، يحتاجها الأميركي أيضا في الانتخابات النصفية لمجلس النواب لإنجاح مرشحي الحزب الجمهوري بعد تراجع شعبيته بسبب الحرب، تماما كما يفعل نتنياهو في لبنان قبيل الانتخابات المبكرة للكنيست لكن بشكل معاكس، فترامب يريد التهدئة لتحقيق نتائج لمصلحته ونتنياهو يريد التصعيد أكثر لتحقيق نتائج لمصلحته.
المهم في كل ما يجري أن يعرف المفاوض اللبناني كيفية انتزاع تنازلات فعلية من كيان الاحتلال، وإلّا فالأفضل أن ينسحب من المفاوضات أو يلوّح بالانسحاب، طالما ان كيان الاحتلال لم يُقدم شيئاً عمليا مقابل ما قدّمه لبنان، لا سيما وان الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجيش الذي يحاول توسيع انتشاره في قرى الجنوب المحررة المتاخمة للقرى المحتلة وفق اتفاق الإطار.
مواضيع ذات صلة
"إتفاق الاطار": خلفية دستورية لا تحميه من السقوط
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: "اتفاق الإطار" ليس شيطانياً بل هو "اتفاق الضرورة" للخروج من الورطة
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل من قصر بعبدا: "اتفاق الإطار" يضع إطاراً لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": اتفاق الاطار لن يكون مصيره أفضل من مصير اتفاق 17 أيار
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

نبيه بري

الجمهوري

الاحتلال

نتنياهو

لبنان

ترامب

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2026-08-03
Lebanon24
14:08 | 2026-08-03
Lebanon24
13:57 | 2026-08-03
Lebanon24
13:52 | 2026-08-03
Lebanon24
13:48 | 2026-08-03
Lebanon24
13:46 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24