الحاج حسن: أي جيش يأتي إلى بلدنا لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال

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أقام " " مجلس عزاء لمناسبة أربعين الإمام الحسين في حسينية بلدة شعت، بحضور رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وفاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية.ورأى النائب الحاج حسن أن "الصمود أوقف التهديد الأمريكي المحتمل، وإيران قادرة على الرد وإيذاء القواعد الأمريكية في المنطقة والبنى التحتية إذا استهدفت بناها"، معتبرًا أن " ستصمد، ستصبر، وستفاوض من موقع الاقتدار والقوة والسيادة والعزة".وعلى الصعيد اللبناني، قال: "وقعت سلطة الخنوع والذل اتفاق إطار برعاية أمريكية من خلال مفاوضات مباشرة مع العدو، وذلك مخالفة للدستور والقانون".وتساءل: "هل أميركا قادرة على ؟ التدمير لم يتوقف بعد اتفاق الإطار، وكذلك إطلاق النار على الجيش، وخطف وقتل المواطنين اللبنانيين. الإنجاز الكبير للسلطة هو الخروج من زوطر الغربية التي لم تكن تحت الاحتلال.وأضاف: "اتفاق الإطار بلا مهلة زمنية محددة، يربط الانسحاب من المناطق وعودة النازحين وإعادة الإعمار بشرطين: نزع سلاح والتحقق من النتائج".واردف: "لا أنتم ولا الجيوش التي تهددون بها قادرون على نزع سلاح المقاومة، ولا نحن سنسلمكم السلاح، وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال".وأشاد الحاج حسن بموقف الذي قال: "إن اتفاق الإطار ولد ميتاً وإسرائيل دفنته"، مؤكداً أن "حركة أمل هي حركة مقاومة، ودولة هو رئيس حركة أمل المقاومة".وختم الحاج حسن مشدّدًا على "أهمية إحياء ذكرى عاشوراء في ترسيخ الصمود والوحدة والثبات في مواجهة التحديات، ومقاومة الظالمين، ونصرة الحق".