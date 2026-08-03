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لبنان

بعد إعادة افتتاحه.. خريس تفقد قلم نفوس صور

Lebanon 24
03-08-2026 | 04:45
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بعد إعادة افتتاحه.. خريس تفقد قلم نفوس صور
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جال النائب علي خريس في قلم نفوس صور، حيث التقى رئيسة القلم مريم حيدر، مطلعاً على سير العمل في اليوم الأول من استئناف تقديم الخدمات للمواطنين بعد إعادة افتتاح المكتب.
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وقال :" إن افتتاح مكتب النفوس في مدينة صور بعد الحرب يُعد خطوة أساسية في إطار إعادة مؤسسات الدولة إلى المنطقة، ولا سيما إلى مدينة صور"، مشيراً إلى أن "المكتب فتح أبوابه أمام المواطنين، وأن معاملاتهم تسير بالشكل المطلوب".

وأثنى خريس على دور رئيسة المكتب وعلى جهودها وعملها في تسيير شؤون المواطنين.

وأضاف:" أن الأمر لا يقتصر على إعادة افتتاح مكتب النفوس، إذ من المتوقع أن يفتح مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صور أبوابه خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعاود مصرف لبنان أيضاً عمله في المدينة خلال فترة قريبة جداً".

وأشار إلى أن" المبنى الحالي لمكتب النفوس لا يليق بحجم العمل والمراجعات"، معتبراً أن المكتب" يجب أن يكون أوسع وأكثر ملاءمة لاستقبال المواطنين، إذ لا يجوز أن يقتصر على مساحة صغيرة لا تستوعب حجم الإقبال".

وختم بتأكيد "السعي، اعتباراً من الآن، إلى تأمين مقر جديد يليق بمكتب النفوس ويتناسب مع أهمية دوره ومسؤولياته، بما يسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة".
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مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

الصندوق الوطني

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رئيسة المكتب

صندوق الوطني

مكتب الصندوق

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