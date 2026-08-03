تطبيقات خفية في متاجر الهواتف تستحق التجربة.. ما هي؟

رغم الحديث المتزايد عن أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يقللون الحاجة إلى التطبيقات التقليدية، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك. فما زالت متاجر التطبيقات، وعلى رأسها App Store، تشهد موجة من التطبيقات المبتكرة التي تقدم أفكارًا جديدة وتجارب مختلفة، مدفوعة جزئيًا بانتشار أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

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وفيما يلي أبرز التطبيقات التي لفتت الأنظار مؤخرًا:1- Albo.. لا تفقد أي فكرة تحفظها على الإنترنتتحفظ مقاطع فيديو أو منشورات من "تيك توك" أو "إنستغرام" أو "يوتيوب" ثم تنساها لاحقًا، فإن تطبيق Albo يوفر حلاً عمليًا.يكفي مشاركة رابط المحتوى مع التطبيق، ليتولى تلقائيًا استخراج المعلومات وتصنيفها وحفظها.ويمتاز التطبيق بأنه يحتفظ بالمحتوى حتى إذا حذف صاحبه المنشور أو الفيديو لاحقًا، كما يدعم منصات مثل "بنترست" و"إكس" و"لينكدإن" و"ثريدز" و"ريديت" و" "، بالإضافة إلى متصفحي كروم وسفاري.ويمكن استخدامه لحفظ أفكار السفر، والوصفات، والكتب، والأفلام، وخطط التمارين الرياضية، مع إمكانية مشاركة القوائم مع الأصدقاء.متوفر على: iOS وأندرويد.2- Coop.. سوق محلي لشراء المنتجات المنزلية والزراعيةيستهدف Coop الأشخاص الراغبين في شراء المنتجات الطازجة مباشرة من المزارعين أو الجيران داخل منطقتهم.ويتيح التطبيق شراء البيض، والمخبوزات، والخضروات، والمنتجات اليدوية، مع إمكانية الدفع عبر التطبيق ثم استلام الطلب مباشرة من البائع، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر مصدر دخل إضافيًا للأفراد.متوفر على: iOS وأندرويد.3- PI.FYI.. عودة إلى الإنترنت قبل عصر الخوارزمياتيعتمد PI.FYI على فكرة اكتشاف المحتوى من خلال اهتمامات الأصدقاء والمجتمعات، بدلًا من الخوارزميات التي تتحكم في شبكات التواصل الاجتماعي.ويتيح للمستخدمين إنشاء قوائم، وقراءة المقالات، والانضمام إلى مجتمعات تهتم بالموسيقى والأدب والهوايات والثقافة، في تجربة تحاكي الإنترنت الكلاسيكي.متوفر على: iOS وأندرويد.4- Lettre.. مراسلات رقمية بروح الرسائل الورقيةيعيد Lettre إحياء فكرة "أصدقاء المراسلة"، إذ يسمح بإرسال رسائل طويلة إلى أشخاص من مختلف أنحاء العالم أو إلى جهات الاتصال المعروفة لديك.ورغم أن الرسائل تُرسل حاليًا عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني، فإن المطورين يدرسون مستقبلًا إضافة خيار إرسالها بالبريد التقليدي.متوفر على: iOS فقط.5- Sofa Time.. لتنظيم مشاهدة الأفلام والمسلسلاتيوفر Sofa Time واجهة بسيطة لتتبع الأفلام والمسلسلات التي تشاهدها، وإنشاء قائمة بالمحتوى الذي ترغب في متابعته، مع تنبيهات عند صدور أعمال جديدة.كما يضم ميزات اجتماعية مثل التعليقات، وإضافة صور متحركة (GIF)، والترجمة التلقائية للمشاركات.متوفر على: iOS واندرويد.6- ThingsBook.. شبكة اجتماعية تعتمد على الكتابة لا التمريرطورت شركة Naver الكورية تطبيق ThingsBook ليكون مساحة لتوثيق الأفكار واليوميات والكتب والسفر والهوايات والأهداف الشخصية، بدلًا من الاعتماد على التصفح السريع للمحتوى.وتهدف المنصة إلى إنشاء "سجل حي" يعكس شخصية المستخدم واهتماماته على المدى .متوفر على: iOS وأندرويد.7- Pressed Petals.. حوّل صور الزهور إلى سجل نباتييعتمد Pressed Petals على تصوير الزهور أثناء التنزه، ثم يحول الصور إلى نماذج تشبه العينات النباتية القديمة.كما يحفظ موقع العثور على الزهرة، وتاريخ التقاطها، ويحدد اسمها العلمي والشائع تلقائيًا، ما يجعله تجربة ممتعة لمحبي الطبيعة.يمكن تجربة التطبيق مجانًا لحفظ زهرتين، ثم دفع 4.99 دولار لمرة واحدة لفتح جميع الميزات.متوفر على: iOS فقط.8- Moods Faster.. تتبع حالتك المزاجية بضغطتينيسمح Moods Faster بتسجيل الحالة المزاجية بسرعة وإرسالها مباشرة إلى تطبيق Apple Health، مع إمكانية إضافة المشاعر والظروف المصاحبة لكل تسجيل.ويبلغ الاشتراك الشهري 1.95 دولار.متوفر على: iOS فقط.9- Activate Fitness.. وقت الشاشة مقابل الحركةبدأ Activate Fitness كتطبيق يشجع الأطفال على ممارسة الرياضة، لكنه أصبح يدعم جميع أفراد الأسرة.ويتيح للمستخدم ربط استخدام الهاتف بتحقيق أهداف رياضية، مثل منع استخدام التطبيقات قبل إكمال عدد معين من الخطوات أو ممارسة التمارين، في محاولة لتقليل إدمان الشاشات. (العربية)