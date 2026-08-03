المفتي دريان كلّف الشيخ زهير الكبي بمهام المدير العام للأوقاف الإسلامية

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اصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا كلف بموجبه لصندوق الزكاة عضو اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف الشيخ زهير شفيق الكبي بالقيام بمهام المديرالعام للأوقاف الإسلامية في لتسيير الشؤون الإسلامية و الإدارية لحين تعيين مدير أصيل وذلك بعد أن انتهى تعاقد الدكتور الشيخ محمد أنيس الأروادي كمدير عام للأوقاف الإسلامية في تاريخ 31-7-2026.وسلم المفتي دريان الشيخ الكبي قرار تكليفه بحضور أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الإداري لأوقاف بيروت الشيخ أمين الكردي والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي خضر زنهور والمفتش العام للأوقاف الشيخ أسامة حداد والموظفين.واكد المفتي دريان ان "الأوقاف الإسلامية هي أمانة والمحافظة عليها واجب شرعي لتعزيزها وتطويرها وتحديثها وتنميتها في مختلف المناطق اللبنانية".وشكر الشيخ الكبي المفتي على" الثقة التي أولاه إياها"، واضعا "كافة إمكاناته في سبيل تطوير وتحديث ونمو الأوقاف، وتمنى المفتي دريان للشيخ الكبي التوفيق والنجاح في مهامه".ونوه المفتي دريان بـ"الجهود والمساعي التي قام بها الشيخ الاروادي في للأوقاف الإسلامية الذي زاره مودعا"، متمنيا له الخير والنجاح في مسيرته لما فيه مصلحة والمسلمين".