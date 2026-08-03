لقاءات وزارية ونيابية وأمنية وإجتماعية في قصر بعبدا

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية ونيابية وأمنية وإجتماعية.



Advertisement وأطلع الوزير الحجار الرئيس عون على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والإجراءات المتخذة لتفكيك شبكات التهريب، إضافة إلى التدابير المعتمدة لضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها من قبل أجهزة الوزارة. وتناول البحث ايضا إجراءات العودة والتعافي التي تتخذها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع البلديات في الجنوب، لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم، بما يضمن الحفاظ على النظام العام وتسهيل العودة. وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، والخطط الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق، ولا سيما في العاصمة .وأطلع الوزير الحجار الرئيس عون على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والإجراءات المتخذة لتفكيك شبكات التهريب، إضافة إلى التدابير المعتمدة لضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها من قبل أجهزة الوزارة. وتناول البحث ايضا إجراءات العودة والتعافي التي تتخذها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع البلديات في الجنوب، لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم، بما يضمن الحفاظ على النظام العام وتسهيل العودة.

والمغتربين



كذلك، عرض الرئيس عون شؤونا ادارية وتنظيمية في والمغتربين خلال اجتماع ضم وزير الخارجية يوسف رجي، والأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى، ومديرة المراسم السفيرة رلى نور الدين.

وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

واطلع رئيس الجمهورية من وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على ما حققته الوزارة في مجال اصدار المراسيم والقوانين المتصلة باختصاصها، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية والخدماتية وتنسيق العمل مع الوزارات الخدماتية الاخرى، وخطة عمل الوزارة للأشهر الستة المقبلة. وأوضح الوزير شحادة انه تداول مع الرئيس عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يحظى بالدعم الكامل من رئيس الجمهورية.

وزير الصحة



وزاريا أيضا، استقبل الرئيس عون وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين وعرض معه الواقع الصحي في البلاد، وعمل الوزارة بمختلف وحداتها وفق الأولوية المحددة. كما تطرق البحث الى واقع المستشفيات الحكومية، والتعاون مع النقابات الصحية المعنية والاهتمام بالمواطن وتأمين الرعاية الصحية له.

وزاريا أيضا، استقبل الرئيس عون وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين وعرض معه الواقع الصحي في البلاد، وعمل الوزارة بمختلف وحداتها وفق الأولوية المحددة. كما تطرق البحث الى واقع المستشفيات الحكومية، والتعاون مع النقابات الصحية المعنية والاهتمام بالمواطن وتأمين الرعاية الصحية له.

النائب الان عون



أضاف: "ما نراه اليوم أن المسار الخارجي لم يعد يسير كما كان متوقعاً، بل إن مسار اسلام آباد تحديداً بات في موقع آخر وفي سقوف مختلفة عن تلك التي كانت متوقعة عند انطلاق المفاوضات. من هنا، يبقى المسار اللبناني، الذي يتطلب منا جميعا المساهمة فيه لإنجاحه. هذا المسار يقوم على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بما يسحب إحدى الذرائع الأساسية التي تستخدمها إسرائيل لتبرير بقائها في لبنان. ونحن لا نراهن نيات إسرائيل، ولا نتوقع منها إعطاء هدايا للبنان، لكن ما يعنينا هو الإفادة من نافذة الفرصة التي فُتحت مع الجانب الأميركي لتحقيق المطالب ، وفي مقدمها انسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار في الجنوب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وغيرها من الأمور".

تابع: "لذلك، ليس المطلوب أن نبقى في دائرة السجالات بين اللبنانيين بل أن نجتمع جميعاً ونبحث كيف يمكننا تحقيق هذه الأهداف. وهذا يتطلب وضع كل عناصر القوة التي يمتلكها اللبنانيون في تصرف رئيس الجمهورية خلال المفاوضات، لانه هكذا ينجح هذا المسار. أما الاكتفاء بالتشكيك أو التخوين، فلن يؤدي إلى أي نتيجة، ولن يخرج لبنان من أزمته. فنحن جميعاً أمام مأزق واحد، والحل والمخرج الوحيد هو أن نتوحد، ونتفق على كيفية إدارة هذا الملف من اجل انجاحه. وهذا يتم بأخذ قرار نهائي، بعدما اخترنا استراتيجية حصر السلاح ضمن الدولة، لنفاوض بناء على هذا الخيار.

وعلى أساسه يجب أن نخوض المفاوضات، وألا نترك أي ذرائع يمكن أن تُستخدم لتبرير استمرار ما يتعرض له لبنان. وإلا، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة من الإدانات والتحسر، من دون أن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه على الصعيد الداخلي. وأعتقد أن المقاربة في هذه المرحلة هي التعاون مع رئيس الجمهورية وليس مهاجمته لانجاح هذا الملف والعودة إلى حالة مستقرة تسمح لنا بعد أن نحرر أرضنا، ان نعود لنسلك مسار إعادة النهوض بالبلد، ونستفيد من النافذة المتاحة في ظل الاهتمام الدولي الكبير القائم. فهذه النافذة قد تُغلق، وإذا ما أُغلقت، سنجد أنفسنا أولًا، في بلد غير محرر، وثانيًا، في بلد لا يمكن إعادة إعماره. لأن هذه الفرصة لا تتكرر كل يوم، ولا يتوافر كل يوم هذا القدر من الاهتمام العالمي بلبنان، ولا سيما على المستوى الأميركي".

وختم: "هذه النافذة، التي قد تكون ما زالت قائمة نتيجة الاختلاف بين والأميركي حول الملف اللبناني، ينبغي أن نستثمرها الى اقصى حد. واليوم، إذا لم ننجح في المحاولة الأولى، قد ننجح في الثانية. وإذا لم ننجح في الثانية، ففي الثالثة حتى تتحقق. وإلا لا نكون فعلنا شيئا. وبرأيي، يجب علينا جميعًا اليوم أن نعتمد هذه المقاربة الإيجابية، مقاربة التعاون، لا مقاربة التراشق عبر المنابر ووسائل الإعلام. وأتمنى أن يتحقق ذلك في المرحلة المقبلة."

نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب الان عون وعرض معه لاخر التطورات على الساحة الداخلية. وبعد اللقاء، صرح النائب عون فقال: "تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية للاطلاع منه على مسار الأمور، ولا سيما بعد زياراته الخارجية الكثيرة. نحن هنا لدعمه في كل المسار الذي يقوم به من أجل إخراج من هذه الدوامة المأساوية التي، مع الأسف، لم تنتهِ بعد. لا شك أن هذا المسار يواجه صعوبات، لكن كما قلت في مناسبات سابقة، فإن نجاحه يتطلب مساهمة جميع اللبنانيين، ذلك ان المشكلة ليست مع رئيس الجمهورية والمسار الذي يقوده، كما انها ليست بين اللبنانيين، بل مع ، وهي الطرف الأساسي في هذا النزاع. لذلك، لا يجوز تحويل ما يجري إلى خلاف داخلي بين اللبنانيين، حتى لو اختلفوا في مقاربة الملف أو في أسلوب إدارة الأمور".أضاف: "ما نراه اليوم أن المسار الخارجي لم يعد يسير كما كان متوقعاً، بل إن مسار اسلام آباد تحديداً بات في موقع آخر وفي سقوف مختلفة عن تلك التي كانت متوقعة عند انطلاق المفاوضات. من هنا، يبقى المسار اللبناني، الذي يتطلب منا جميعا المساهمة فيه لإنجاحه. هذا المسار يقوم على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بما يسحب إحدى الذرائع الأساسية التي تستخدمها إسرائيل لتبرير بقائها في لبنان. ونحن لا نراهن نيات إسرائيل، ولا نتوقع منها إعطاء هدايا للبنان، لكن ما يعنينا هو الإفادة من نافذة الفرصة التي فُتحت مع الجانب الأميركي لتحقيق المطالب ، وفي مقدمها انسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار في الجنوب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وغيرها من الأمور".تابع: "لذلك، ليس المطلوب أن نبقى في دائرة السجالات بين اللبنانيين بل أن نجتمع جميعاً ونبحث كيف يمكننا تحقيق هذه الأهداف. وهذا يتطلب وضع كل عناصر القوة التي يمتلكها اللبنانيون في تصرف رئيس الجمهورية خلال المفاوضات، لانه هكذا ينجح هذا المسار. أما الاكتفاء بالتشكيك أو التخوين، فلن يؤدي إلى أي نتيجة، ولن يخرج لبنان من أزمته. فنحن جميعاً أمام مأزق واحد، والحل والمخرج الوحيد هو أن نتوحد، ونتفق على كيفية إدارة هذا الملف من اجل انجاحه. وهذا يتم بأخذ قرار نهائي، بعدما اخترنا استراتيجية حصر السلاح ضمن الدولة، لنفاوض بناء على هذا الخيار.وعلى أساسه يجب أن نخوض المفاوضات، وألا نترك أي ذرائع يمكن أن تُستخدم لتبرير استمرار ما يتعرض له لبنان. وإلا، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة من الإدانات والتحسر، من دون أن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه على الصعيد الداخلي. وأعتقد أن المقاربة في هذه المرحلة هي التعاون مع رئيس الجمهورية وليس مهاجمته لانجاح هذا الملف والعودة إلى حالة مستقرة تسمح لنا بعد أن نحرر أرضنا، ان نعود لنسلك مسار إعادة النهوض بالبلد، ونستفيد من النافذة المتاحة في ظل الاهتمام الدولي الكبير القائم. فهذه النافذة قد تُغلق، وإذا ما أُغلقت، سنجد أنفسنا أولًا، في بلد غير محرر، وثانيًا، في بلد لا يمكن إعادة إعماره. لأن هذه الفرصة لا تتكرر كل يوم، ولا يتوافر كل يوم هذا القدر من الاهتمام العالمي بلبنان، ولا سيما على المستوى الأميركي".وختم: "هذه النافذة، التي قد تكون ما زالت قائمة نتيجة الاختلاف بين والأميركي حول الملف اللبناني، ينبغي أن نستثمرها الى اقصى حد. واليوم، إذا لم ننجح في المحاولة الأولى، قد ننجح في الثانية. وإذا لم ننجح في الثانية، ففي الثالثة حتى تتحقق. وإلا لا نكون فعلنا شيئا. وبرأيي، يجب علينا جميعًا اليوم أن نعتمد هذه المقاربة الإيجابية، مقاربة التعاون، لا مقاربة التراشق عبر المنابر ووسائل الإعلام. وأتمنى أن يتحقق ذلك في المرحلة المقبلة."

قائد جهاز امن المطار

على صعيد آخر، اطلع الرئيس عون على الأوضاع في مطار رفيق الدولي من قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، واثنى على الجهود التي يبذلها في اطار المهام الموكلة إلى الجهاز، مؤكدا دعمه للأجراءات المتخذة للمحافظة على امن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه.











وفد مكتب الاعمال الرسولية البابوية في لبنان

الى ذلك، استقبل الرئيس عون المدير الوطني للاعمال الرسولية البابوية في لبنان الاب جورج الترس مع وفد عرض لرئيس الجمهورية عمل المكتب في لبنان المعني بالاعمال الرسولية البابوية، وهي المؤسسة الارسالية الرسمية للكنيسة الكاثوليكية التابعة مباشرة للكرسي الرسولي والحاضرة في اكثر من 120 دولة حول العالم بهدف تنمية الروح الإرسالية ودعم الكنائس الفتية وتنشئة الأطفال والشبيبة ومساندة الارساليات والكهنة والرهبان والراهبات من خلال الصلاة والتنشئة والشركة والعطاء. وهذه الاعمال ليست موجهة الى الكنيسة وحدها، بل لخدمة الانسان.

وأورد الاب الترس ابرز إنجازات المكتب خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته بهدف إعادة تفعيل الرسالة الوطنية للاعمال الرسولية البابوية، انطلاقا من رؤية تقوم على التنشئة والشركة والخدمة والانفتاح على جميع الكنائس والرعايا والمؤسسات، معتبرا ان ما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة "يشكل بداية لمسيرة طويلة نرجو ان تثمر نموا في الوعي الرسولي، وتعزيزا لروح التضامن مع الكنائس الفتية، وتجديدا للالتزام برسالة الكنيسة في لبنان والعالم."

ووجه الاب الترس دعوة الى الرئيس عون لحضور القداس الاحتفالي الذي سيقام في 18 تشرين الأول المقبل في حريصا لمناسبة اليوم العالمي المئة للرسالة، ويحتفل به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

ورحب الرئيس عون بالوفد، منوها بما يقوم به مكتب الاعمال الرسولية البابوية في لبنان، مركزا خصوصا على أهمية العمل الإنساني والتربوي والاجتماعي والاهتمام بالعائلة اللبنانية للمحافظة على وحدتها وتماسكها وتضامن افرادها، فضلا عن التوعية الاجتماعية للجيل الشاب في مواجهة التحديات الراهنة.

كما شدد الرئيس عون على مواصلة مبادرات المساعدات الإنسانية العينية للاهالي الصامدين في قراهم في الجنوب، ودعم العائلات المتضررة وتعزيز ثقافة التضامن والمحبة بين أبناء الوطن، فضلا عن دعم طلاب المدارس لتمكينهم من متابعة تعليمهم وتخفيف الأعباء عن عائلاتهم.