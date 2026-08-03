معركة الهواتف بدأت.. هذا ما سيشهده شهر آب

يشهد شهر آب زخماً غير مسبوق في سوق الهواتف الذكية، مع استعداد عدد من كبرى شركات التكنولوجيا للكشف عن أحدث أجهزتها، في ظل منافسة متصاعدة تتركز على دمج تقنيات وتحسين الأداء والكاميرات وعمر البطارية، في محاولة لاستقطاب المستخدمين وإنعاش السوق العالمية.

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وتتصدر المشهد مع إعلانها تنظيم حدث "Made by Google" في 12 آب بمدينة ، حيث من المنتظر أن تكشف عن سلسلة Pixel 11، التي تضم أربعة طرازات هي: Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold، على أن يبدأ فتح باب الطلبات المسبقة في اليوم نفسه.





وبحسب التسريبات، ستعمل الهواتف الجديدة بمعالج Tensor G6 المصنّع بتقنية 2 نانومتر، ما يوفر أداءً أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق. كما ستحصل السلسلة على تحديثات كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي عبر منصة Gemini، التي ستقدم أدوات أكثر تطوراً للكتابة والترجمة الفورية وتلخيص النصوص، فضلاً عن تحسينات في تحرير الصور والفيديو وإنشاء المحتوى مباشرة من الهاتف.





وفي مجال التصوير، تشير المعلومات إلى أن غوغل ستواصل تطوير أنظمة الكاميرات المعروفة بمعالجة الصور الحاسوبية، مع تحسين جودة التقريب الرقمي، ورفع دقة التصوير الليلي، وتسريع معالجة الصور بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير النسخة القابلة للطي Pixel 11 Pro Fold لتصبح أنحف وأخف وزناً وأكثر متانة.





ولا تقتصر المنافسة على غوغل، إذ تستعد ريدمي لإطلاق سلسلة Redmi Note 17، فيما تعمل فيفو على طرح هواتف جديدة تستهدف الفئة المتوسطة، إلى جانب أجهزة مرتقبة من بوكو وإنفينيكس، مع تركيز واضح على تقديم مزايا ذكاء اصطناعي كانت تقتصر في السابق على الهواتف الرائدة. ولا تقتصر المنافسة على غوغل، إذ تستعد ريدمي لإطلاق سلسلة Redmi Note 17، فيما تعمل فيفو على طرح هواتف جديدة تستهدف الفئة المتوسطة، إلى جانب أجهزة مرتقبة من بوكو وإنفينيكس، مع تركيز واضح على تقديم مزايا ذكاء اصطناعي كانت تقتصر في السابق على الهواتف الرائدة.





وفي الوقت نفسه، بدأت طرح هواتف جديدة في بعض الأسواق، من بينها F70 Pro 5G، الذي يأتي ببطارية كبيرة ومعالج حديث، إضافة إلى تعهد الشركة بتوفير ست التحديثات الأمنية والبرمجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستخدمين وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة.





ويرى محللون أن المنافسة في سوق الهواتف الذكية لم تعد تعتمد فقط على قوة المعالج أو جودة الكاميرا، بل أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل المساعدات الذكية، والترجمة الفورية، وإنشاء المحتوى، وتحرير الصور والفيديو، إلى جانب سرعة وصول التحديثات البرمجية والأمنية.